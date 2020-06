Haus Trebelblick in Grimmen: Vom Betonklotz zum modernen Wohnhaus

Grimmen

Kaum vorstellbar, dass sich auf dem Gelände direkt an der Trebel mit der grünen Rasenfläche, den Pkw-Stellflächen, dem hübsch bepflanzten Rondell und den angelegten Wegen noch vor rund einem Jahr riesige Schutt- und Erdberge auftürmten und ein kalter Betonklotz das Bild prägte. Heute ist von all dem nichts mehr zu sehen.

Einige Monate hat es gedauert, den beiden Investoren Michael Scheitor und Claus-Jürgen Vogt eine Summe im oberen siebenstelligen Bereich gekostet, dass aus dem einstigen Pflegeheim „Uns Hüsing“ das „Haus Trebelblick“ geworden ist. Noch sind die Arbeiten auf dem Gelände aber nicht abgeschlossen, der Wohnkomplex wird noch um ein Gebäude erweitert. Und auch im Haus Trebelblick müssen im Treppenaufgang letzte Renovierungsarbeiten erledigt werden.

Anzeige

Friseursalon ist noch zu vergeben

Das alles stört die Mieter aber nicht. Doris und Karl-Heinz Kagels sind zwei von ihnen. Sie sind aus einem der Wohnblöcke im Stadtteil Südwest an den Stadtteilrand in das Haus an der Trebel gezogen. „Wir gucken hier ins Grüne, hören die Vögel zwitschern: Das hatten wir vorher nicht“, schwärmt der 69-jährige Karl-Heinz Kagels. „Hier kann man sogar einen Rehbock beobachten“, fügt Nachbar Siegfried Bleeck hinzu. Der 73-Jährige ist im Februar mit seiner Lebensgefährtin Waltraud Neumann in das Haus gezogen.

Weitere OZ+ Artikel

Die Wohnungen seien nach wie vor sehr gefragt, berichtet Michael Scheitor. Auch die Gewerbeflächen, die nicht nur für die Bewohner des Hauses einen Service wie Fußpflege, Friseur und Physiotherapie bieten sollen sind nahezu alle vergeben. Der Chirurg Dr. Thomas Rüting hat seine Praxis im Haus bereits bezogen, das Pflegeteam mit Herz hat seinen Sitz von der Innenstadt in das Haus Trebelblick verlegt auch Jacqueline Appel ist mit einem Schönheitsstudio inklusive Fußpflege vor Ort.

Doris Kagels und ihr Mann Karl-Heinz sowie Siegfried Bleeck und Waltraud Neumann fühlen sich wohl im Haus Trebelblick. Quelle: Anja Krüger

„Leider ist aber der Friseur, der sich einmieten wollte, abgesprungen“, bedauert Scheitor. Eine rund 40 Quadratmeter große Fläche wartet nun also auf eine neue Interessentin beziehungsweisen einen neuen Interessenten. „Die Größe mit zwei Nass- und drei Trockenplätzen dürfte für jemanden, der frisch startet, ideal sein“, meint Scheitor.

Gastronomie und Gemeinschaftsraum für Anfang 2021 geplant

Ein weiterer Service soll dann ab Anfang des kommenden Jahres zur Verfügung stehen – ein Gemeinschaftsraum für die Mieter in einem zusätzlichen Objekt auf dem Gelände. Auch Platz für Gastronomie wird in diesem Gebäude sein. Die Grundplatte ist bereits gegossen und Michael Scheitor hofft, dass es bei diesem Projekt zu keinen großen Verzögerungen kommt.

Von Anja Krüger