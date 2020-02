„Haus ÜberLand“ in Oberhinrichshagen: „Es war ein richtig schönes Jahr“

Oberhinrichshagen

Im Moment ist es ruhig im „Haus ÜberLand“ in Oberhinrichshagen ( Landkreis Vorpommern-Rügen). „Winterruhe“, sagt Volker Schmidt. Gemeinsam mit seiner Frau Dörte betreibt er das Hotel seit knapp einem Jahr.

Nur vereinzelt kommen Gäste, erzählen die beiden. Monteure würden im Haus übernachten, auch mal Tagesgäste auf der Durchreise oder wegen einer Familienfeier.

Auslastung 75 Prozent

Ganz anders sah es während der vergangenen Sommermonate aus. „Zu 75 Prozent war unser Haus mit seinen 21 Zimmern ausgelastet“, sagt Volker Schmidt. Urlauber, Firmen, die Zimmer für ihre Mitarbeiter mieten, und Touristen, die nur eine Nacht blieben, waren etwa jeweils zu einem Drittel an der guten Belegung beteiligt. Die Tagesgäste nutzten die gute Lage des Hotels beispielsweise, um die Störtebeker-Aufführungen zu erleben, oder auf der Durchreise zur Fähre in den Norden.

„Gäste, die nur eine Nacht bleiben, bereiten natürlich einen großen Aufwand“, erzählt Schmidt. Aber die Gastgeber in Oberhinrichshagen seien die einzigen in der Umgebung, die überhaupt noch diese Möglichkeit bieten. Woanders müsse immer für mehrere Nächte gebucht werden. „Und deshalb wollen wir hier diese Möglichkeit anbieten“, sind sich Dörte und Volker Schmidt einig.

Betreiber kommen aus Schleswig-Holstein

Die beiden kamen im vergangenen Jahr aus Schleswig-Holstein, sie war in der Gastronomie tätig, er war Staplerfahrer, bevor sie die neue Aufgabe suchten und fanden. Der Zweckbau, der zu DDR-Zeiten als Bürogebäude für das VEG (Volkseigene Gut) Tierproduktion in Oberhinrichshagen errichtet worden war, ist nach der Wende mehrfach für den Hotelbetrieb umgebaut worden, behielt aber bis heute seinen typischen Charakter. Jahrelang war er als „Borgwarthof“ bekannt.

Ganz spontane Gäste haben Schmidts aber eher selten. „Eigentlich nur Fahrradfahrer“, sagt der Hotelbetreiber. Und die würden nach wie vor über die miserablen Möglichkeiten für Radler zwischen Stralsund und Greifswald schimpfen. Die meisten anderen Kurzurlauber würden sich über Buchungsplattformen im Internet anmelden.

Gut eingelebt

Schmidts haben sich in Oberhinrichshagen gut eingelebt. „Aber viel weg kommen wir ja nicht“, erzählen sie. Gerade mal über Weihnachten hatten sie geschlossen und waren in ihrer alten Heimat. Aber schon zum Jahresende empfingen sie wieder Gäste. „Leute, die ihre Ruhe suchten und den Städten entfliehen wollten“, schätzen sie ein. Und welche, die ihren Hunden die laute Knallerei ersparen wollten. Ansonsten kommen viele Gäste aus Bayern, Österreich und den Niederlanden, haben also oft weite Strecken hinter sich.

Zunächst hatten die Hotelbetreiber keine Hilfe. „Aber wenn aus zehn Zimmern die Gäste gleichzeitig abreisen wollen und außerdem das Frühstücksbüfett ansteht, ist das zu zweit kaum zu schaffen“, sagt Dörte Schmidt. Deshalb stellte sie eine Rentnerin als Minijobberin ein, jetzt zur Saison kommen zwei weitere.

Schmidts suchen alte Fotos

Ein wenig haben Dörte und Volker Schmidt aber schon von Vorpommern gesehen: Die Weihnachtsmärkte in Greifswald, Stralsund und Rostock besuchten sie. Auch auf Usedom und Rügen waren sie. „An unserem ersten freien Sonntag Mitte September fuhren wir auf die Insel Usedom – im Dauerregen“, erinnern sie sich. Es sei trotzdem sehr schön gewesen. „Wir haben uns in die Landschaft verliebt“, meinen sie. Nur direkte Nachbarn würden ihnen etwas fehlen, denn das „Haus ÜberLand“ liege doch sehr abseits vom Dorf. Dafür sehen sie aber ihre eigenen Verwandten öfter als früher: Denn die besuchen Schmidts jetzt regelmäßig in Oberhinrichshagen.

Schmidts wollen mehr über das Haus, in dem sie ihr Hotel betreiben, erfahren. Was genau war hier, wer lebte oder arbeitete in dem Gebäude“, bitten sie Anwohner um Hilfe. Schmidts planen, eine Fotowand zur Historie zu erstellen. Wer also noch Bilder aus früheren Zeiten des Hauses hat, könne sich gern bei ihnen melden.

Ein richtig gutes Jahr

Mittlerweile verfügen Schmidts auch über eine Gaststättenkonzession. Aber einen normalen Gaststättenbetrieb wollen sie – zumindest vorerst – nicht betreiben. Volker Schmidt: „Das Hotel hat Vorrang, alles andere ist ein Zubrot.“ Dafür bietet das Hotel zusätzlich einen Gepäckservice an: Wanderreisenden bringt Volker Schmidt ihre Koffer bis zur nächsten Station hinterher. „Auch ein Fahrrad habe ich schon mal nach Miltzow zur Reparatur gefahren, damit die Gäste bald wieder losradeln konnten“, erzählt er.

Schmidts sind mit ihrer ersten Saison zufrieden. „Wir müssen rechnen, aber wir kommen auch mit wenigen Gästen über den Winter, wenn es so läuft wie 2019 oder besser“, sagen sie. Einige ihrer Gäste seien in der kurzen Zeit sogar ein zweites oder drittes Mal vor Ort gewesen. „2019 war auf jeden Fall schon einmal ein richtig schönes Jahr“, sagt Dörte Schmidt.

Von Almut Jaekel