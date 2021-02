Hausärzte in Stralsund schreien auf: Wo bleibt unsere Corona-Impfung?

Stralsund/Putbus

Die Hausärzte haben die Nase gestrichen voll und starten, nachdem sie weder beim Gesundheitsamt noch im Impfzentrum des Kreises Erfolg hatten, einen öffentlichen Hilferuf: Sie wollen endlich geimpft werden, denn sie sind tagtäglich in ihren Praxen mit Corona konfrontiert. Doch bisher hat sie keiner erhört.

„Alle reden vom Krankenhauspersonal, von Pflegekräften und vom Rettungsdienst, die inzwischen ihre Spritze bekommen haben. Aber was ist mit uns? Wer behandelt denn die 80 bis 90 Prozent, die nicht wegen Corona im Krankenhaus liegen – wir.

Bei über 3500 Patienten im Quartal sehr hohes Risiko

Wir betreuen 3500 bis 4000 Patienten im Quartal – und fordern täglich das Glück heraus. Aber stellen Sie sich mal vor, unsere Ärzte und Schwestern kriegen Corona und müssen die Praxen schließen. Dann haben wir aber ganz schnell ein medizinisches Versorgungsproblem, gerade in einem so großen Landkreis wie Vorpommern-Rügen“, befürchtet Dr. Andreas Krüger im Gespräch mit der OZ. Der niedergelassene Arzt aus dem Stralsunder Stadtteil Grünhufe ist Chef der Kreisstelle der Kassenärztlichen Vereinigung (KV).

Arzt: Schutzmasken kosten jetzt das Vierfache Die Kreisstelle Vorpommern-Rügen der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) vertritt die Interessen von rund 300 niedergelassenen Ärzten aller Fachrichtungen von Rügen bis Ribnitz, von Grimmen bis Stralsund. Vorsitzender ist Allgemeinmediziner Andreas Krüger aus Stralsund, Stellvertreter ist Chirurg Burkhard Dehl, ebenfalls aus der Hansestadt. Die KV bemüht sich, Ärzte und Schwestern bei der Beschaffung von genügend Schutzmasken, Handschuhen und Desinfektionsmittel zu unterstützen. „Klar, gab es Engpässe, aber wir haben gute Kontakte zu unseren Lieferanten, denn wir arbeiten seit fast 30 Jahren zusammen“, sagt Dr. Burkhard Dehl, der seit 1992 als niedergelassener Chirurg arbeitet, und schiebt hinterher: Aber gegenüber der Vor-Corona-Zeit bezahlen wir jetzt das Vierfache.“

300 Hausärzte warten auf Impfung

Und die kämpft nun für rund 300 Hausärzte um die Impfung. „Die Gefahr einer Konzentration der Infektionen und die Verbreitung über die Arztpraxen ist unverändert hoch – trotz aller notwendigen medizinischen Schutzmaßnahmen, die wir natürlich alle strikt einhalten.

Sonst wären wir – bis auf ein, zwei Ausnahmen von Covid-19-Fällen in einer Arztpraxis – bisher nicht so gut durch die Pandemie gekommen. Seit März 2020 rennen wir quasi in unser Verderben. Und keiner regt sich. Das ist eine Frechheit“, findet Dr. Burkhard Dehl.

Der 70-jährige Stralsunder ist niedergelassener Chirurg in der Hansestadt und fordert von der Politik, dass endlich gehandelt wird. „Ich bin zwar kein Hausarzt, aber zu mir kommen zum Beispiel auch die Patienten, die aus dem Krankenhaus entlassen wurden. Gerade erst sollte ich bei einer Frau, die Corona hatte, nach einer OP die Fäden ziehen.“ Doch dem Mediziner, der wegen des Ärztemangels auch immer noch Rettungseinsätze fährt, geht es in erster Linie um seine Kollegen aller Fachrichtungen, die in der Niederlassung arbeiten. Da sei auch die Video-Sprechstunde nicht in jedem Fall möglich.

Sanitätshaus-Mitarbeiter wichtiger als Hausärzte?

Andreas Krüger und Burkhard Dehl sind sich einig: Das Ganze ist zwar zuerst ein medizinisch-organisatorisches Problem, doch zeigt es auch, wie wenig Wertschätzung die Niedergelassenen bekommen. „Da werden inzwischen Sanitätshaus-Mitarbeiter oder Krankenkassen-Angestellte geimpft, aber die Ärzte an der Corona-Front sollen brav warten, bis sie dran sind...“ Das ärgert nicht nur diese beiden Mediziner, wie sie aus Gesprächen mit Kollegen von Rügen bis zum Darß wissen.

„Ich habe überall angeklingelt, keiner fühlt sich zuständig und verweist nur auf die Priorisierung vom Landesamt für Gesundheit und Soziales. Aber die ist eben falsch, weil wir da erst viel zu weit hinten auftauchen. Da muss doch mal einer was tun. Es kann doch nicht so schwer sein, die Hausärzte und ihr Praxis-Personal auf die oberste Impfliste zu setzen“, findet der Facharzt für Viszeralchirurgie, der sich ebenfalls im KV-Vorstand engagiert.

Problem spitzt sich zu, wenn Hausärzte impfen sollen

Und das Problem wird sich verschärfen, denkt Andreas Krüger: „Wenn dann endlich genügend Impfstoff da ist, sollen die Hausärzte impfen. Das ist richtig so, denn wir haben die Kompetenz, impfen ja schließlich jedes Jahr viele, viele Patienten gegen Grippe. Aber wir sollen dann gegen Corona impfen, ohne selbst geimpft zu sein – oder wie stellt man sich das vor?“

Der 58-jährige Allgemeinarzt und Chiropraktiker berichtet von einer Aktualisierung der Impfverordnung: „Jetzt sollen Ärzte, die die Bewohner von Alten- und Pflegeeinrichtungen betreuen, in die Priorität 1 rutschen. Das ist doch ein Witz. Erstens sind die Leute dort mit der Impfung durch, eine Ansteckung ist also unwahrscheinlich. Und zweitens haben viele Häuser die Corona-Welle schon hinter sich.“ Zwei Gründe mehr, den immer noch knappen Impfstoff allen Hausärzten zu geben.

Putbusser sieht Ärzte ganz vorn auf der Liste

Das findet auch der Putbusser Allgemeinmediziner Dr. Nico Neesen. „Das gefährdetste Klientel sind die sehr alten Menschen. Wenn diese Risikogruppe durchgeimpft ist, sehe ich aber die Ärzte ganz weit vorne auf der Prioritätenliste.“

Er weist noch mal auf ein anderes Problem hin und sagt, dass viele seiner 80+-Patienten gar keinen Internetzugang haben, nicht nach Stralsund zur Impfung gehen können oder nur von ihrem Doktor geimpft werden möchten. „Ich habe mir alle Patienten, die über 80 Jahre alt sind, ausgedruckt. Ich könnte sie herbestellen und hätte sie innerhalb einer Woche geimpft“, sagt er.

Eine Variante, die wohl in einem Flächenland wie MV Schule machen wird. Vorausgesetzt, der Impfstoff ist endlich da.

Von Ines Sommer und Mathias Otto