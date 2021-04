Hausbau rund um Grimmen: Corona macht Material teurer und knapp

Grimmen

Die Corona-Pandemie hat den Rohstoffmarkt durcheinandergewirbelt und sorgt auch bei hiesigen Handwerkern für Probleme. Die Preise für Material sind dramatisch gestiegen. Einige Rohstoffe sind nur schlecht bis gar nicht zu bekommen.

„Wir wissen gar nicht mehr, wie wir Preise für unsere Kunden kalkulieren sollen“, sagt Karsten Lahs, Inhaber einer Auto- und Möbelpolsterei und Sattlerei in Elmenhorst. Die Rohstoffpreise für Schaumstoffe, die er verarbeitet, seien in den letzten Tagen um 50 Prozent gestiegen, bei Kunstleder seien es mindestens 20 Prozent, die er beim Einkauf jetzt mehr zahlen müsse. Autostoffe, die er beziehe, kosten plötzlich rund 45 Prozent mehr.

Ihr Newsletter für Grimmen und Umgebung Alle News und Tipps rund um Grimmen und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Begründet werde das mit erheblichen Liefermehrkosten oder einfach gar nicht, erzählt der Elmenhorster Handwerker. Oder mit Corona-Engpässen auf der ganzen Welt. „Aber wenn wir die höheren Preise an unsere Kunden weitergeben, bekommen wir keine Aufträge mehr“, sagt Karsten Lahs.

Aufträge bleiben aus

Er selbst arbeitet in seiner Firma gemeinsam mit seinem Sohn Mathias Lahs. Spezialisiert haben sich die beiden auf die Restauration sowie die Reparatur von Oldtimern und Möbeln. Das sei normalerweise gut nachgefragt. Aber: Wenn es den Kunden zu teuer werde oder sie aufgrund der Corona-Einschränkungen selbst monatelang nur Kurzarbeit beziehen oder arbeitslos sind, würden geplante Liebhabereien eben hintangestellt. Erst recht, wenn sie aufgrund der Rohstoffpreisentwicklung teurer werden. Karsten Lahs: „Und dann stehen auch wir ohne Aufträge da. Dabei machen wir diese Preise ja nicht.“

Auf Billigmaterial auszuweichen, komme für den Handwerker nicht infrage. „Wir kaufen nur das und dort ein, wo ich weiß, dass es etwas taugt“, sagt Lahs. Oft seien die Möbel oder Oldtimer-Autos Lieblingsstücke der Eigentümer. Da könne er nur Qualität verarbeiten.

Gemerkt habe er die enorme Preisentwicklung vor etwa neun Wochen, als er Stickgarn kaufte. Dabei sei auch das alles „Made in China“. Aber genau da vermutet Lahs die Gründe: Engpässe aufgrund von Corona-Produktionsausfall und enorme Lieferwege.

Fehlendes Material und enorme Rohstoffpreise sind nicht die einzigen Probleme, die Corona dem Handwerker beschert. „Allein 2020 haben fünf Bootsbesitzer, die ihre Boote reparieren lassen wollten, ihre Aufträge zurückgezogen, weil sie einfach nicht ins Land kamen“, erzählt er.

Problem Holz

Auf dem Bau sind Preisentwicklung und leere Regale noch dramatischer: Holz scheint dabei ein sehr großes Problem zu sein. Wer vielleicht selbst ein Häuschen ausbaut oder renoviert, weiß, dass beispielsweise ganz einfache Produkte, wie Dachlatten, oft nicht einmal verfügbar sind. Bei Gipskartonplatten für den Trockenausbau sieht es ähnlich aus. Außerdem: Vor wenigen Monaten kostete ein Meter Dachlatte knapp 70 Cent, jetzt sind es 1,60 bis 1,80 Euro.

Holz sei seit September 2020 in Deutschland um 15 bis 20 Prozent teurer geworden, Betonstahl sogar um 30 Prozent, informiert der Zentralverband Deutsches Baugewerbe. Teilweise gebe es Lieferschwierigkeiten. Der Bundesverband Farbe berichtet sogar von Preiserhöhungen um rund 50 Prozent – bei Wärmedämmung, teilweise auch bei Trockenbauprofilen.

Produktion war coronabedingt heruntergefahren

Als Ursache der Probleme sieht auch der Zentralverband Deutsches Baugewerbe die in der ersten Phase der Pandemie heruntergefahrene Produktion. Als dann die Konjunktur in China wieder angesprungen sei, sei die Nachfrage schneller als die Kapazität gewachsen.

Die Preisentwicklung im Stahlbau ist ebenfalls enorm. „Das habe sich Ende des vergangenen Jahres schon angedeutet, erzählt Anke Gerth, Geschäftsführerin der Sund Stahlbau GmbH in Ahrendsee in der Gemeinde Sundhagen, die unter anderem Unterkonstruktionen für Brücken baut und auch am Stralsunder Rathaus mitsaniert hat. Der Familienbetrieb existiert seit 1991. „Langfristig kalkulieren können wir derzeit gar nicht“, sagt die Fachfrau. Beim Rohstoffeinkauf würden generell Tagespreise gelten. Deshalb seien auch ihre Angebote über Bauleistungen für Kunden nur kurzfristig möglich.

Engpässe noch schlimmer als überhöhte Preise

Lag der Stahlpreis ursprünglich bei 70 bis 80 Cent pro Kilogramm, sei er jetzt etwa doppelt so hoch und betrage 1,20 bis 1,50 Euro pro Kilogramm Stahl. „Aber viel wichtiger als der Preis ist, dass wir Stahl überhaupt bekommen“, sagt Anke Gerth.

Dann seien die Firmen gezwungen, zu nehmen, was sie kriegen – egal wie teuer. „Die Stahlwerke produzieren wegen Corona nicht voll, für gewisse nicht so stark nachgefragte Sorten schmeißen sie ihre Produktionsketten gar nicht erst an“, erzählt sie. Und außerdem kämen die oft polnischen Lkw-Fahrer mit dem Material wegen Corona nicht ins Land.

Wer kann sich Bauen noch leisten?

Aus all diesen Gründen hätten sich die Lieferzeiten vervielfacht. Was früher von einem Tag auf den anderen kam, dauere nun bis zu vier Wochen. Aus anderen Bereichen habe sie gehört, dass die Lieferzeiten bei Dämmwolle bei acht Wochen liegen. „Was macht das mit der Situation auf dem Bau, im Handwerk allgemein?“, fragt Anke Gerth. Wer könne sich Bauen überhaupt noch leisten? „Die Inflation ist da“, ist sie überzeugt.

Es gehe bei den meisten nur noch ums Durchhalten. Ihr Betrieb hatte im Februar und März Kurzarbeit angemeldet, weil aufgrund der verzögerten Lieferleistungen kein Material da war. „Seit April arbeiten wir mit unseren zehn Mitarbeitern wieder voll“, blickt sie dennoch positiv in die Zukunft. Und noch etwas stimmt sie optimistisch: „Der Zusammenhalt unter den hiesigen Unternehmern ist toll“, sagt Anke Gerth. Als ihre Firma beispielsweise keine Zeitarbeiter gefunden hatte, hätten ihr Partnerfirmen geholfen.

Von Almut Jaekel