Wendisch Baggendorf

Im 18. Jahrhundert spielten Geldbeutel und Engagement der Eltern eine entscheidende Rolle, wenn die Kinder mehr als elementare Kenntnisse an einer öffentlichen Einrichtung erwerben sollten. Privatlehrer waren dafür sehr wichtig. Zugleich war diese Tätigkeit zum Beispiel für studierte Theologen eine Möglichkeit, ihren Broterwerb zu sichern, denn die Zahl der Bewerber war deutlich größer als die der Pfarrämter.

Dem 1720 als Sohn eines Stralsunder Schmiedemeisters geborenen Johann Christian Müller ist es auch so ergangen. Er verdingte sich darum zehn Jahre ab 1746 als Hofmeister. In Band zwei seiner außergewöhnlichen Autobiografie „Meines Lebens Vorfälle und Nebenumstände“ berichtet er über seine Arbeit als Hofmeister beziehungsweise Hauslehrer auf vorpommerschen Gütern.

Professoren prüften Wissensstand des Schülers

Müller stand von 1746 bis 1751 in Wendisch Baggendorf im Dienst der verwitweten Anna Margaretha von Engelbrecht. Nachdem er ihr Vertrauen erworben hatte, erging es ihm hier nicht schlecht, Müller wurde nicht mehr so herablassend behandelt wie anfangs.

Für seinen Schützling Friedrich von Engelbrecht wurde Müller zu einer Art Ersatzvater, kümmerte sich sehr um die Erziehung seines Schützlings. Es hat sich gelohnt. 1772 wurde Friedrich von Engelbrecht Kanzler der schwedisch-pommerschen Regierung. Die Mutter des Einzelkindes war sehr an guter Bildung interessiert. Am Anfang und am Ende der Hauslehrerzeit wurde Friedrich von Greifswalder Professoren geprüft, um dessen Wissenstand zu prüfen.

Kaffeetrinken war wichtig

Unterrichtet wurde vier Stunden täglich, vor allem Latein, Religion, Geschichte, Geographie und Heraldik, Müller gab Anleitung zum Briefeschreiben und unterstützte die Leidenschaft des Schülers fürs Insektensammeln. Dass der Lehrer spielerische Elemente einbaute, spricht für eine geradezu modern wirkende Einstellung.

Der Pfarrer war ein Weiberheld

Insgesamt waren die von Müller geschilderten Bedingungen in Wendisch Baggendorf recht gut. Allerdings musste er sich mit seinem Schüler das Zimmer teilen. Er bekam 50 Taler im Jahr, einen Diener und ein Pferd. Dazu gab es ohne Bezahlung Tee, Kaffee, Zucker und Wäsche. In Müllers Erinnerungen spielt Kaffeetrinken eine ziemlich wichtige Rolle. Auch durfte er in die Stadt reiten, wenn er es wollte, und konnte Bekannte und Verwandte in Wendisch Baggendorf empfangen, besaß also recht viel Freiheit.

Heftig kritisiert hat Müller den Kirch Baggendorfer Pastor Artmer, seit 46 Jahren im Amt, den er manchmal besuchte. Er sei ein alter wunderlicher Mann, der schlecht predigte, ein Schürzenjäger sondergleichen in jüngeren Jahren: „Keine Dirne war vor ihm sicher gewesen, im Beichtstuhl hatte er sie angeredet ...“

Von Eckhard Oberdörfer