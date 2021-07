45 Helfer aus der Region waren in der vergangenen Woche mit einem Hilfszug im Hochwassergebiet in Rheinland-Pfalz im Einsatz. Darunter auch zahlreiche ehrenamtliche Helfer aus Grimmen und Umgebung. Die OZ traf einige von ihnen nach der Ankunft.

Nach Einsatz in Ahrweiler: Helfer aus Grimmen sprechen von bleibenden Eindrücken

