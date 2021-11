Stralsund

Familienglück in Stralsund: 22 Babys wurden in der vergangenen Woche vom 8. bis 14. November im Helios Hanseklinikum geboren. Darunter war auch ein Zwillingspärchen. An dieser Stelle möchten wir Ihnen einige Kinder vorstellen.

Den Auftakt machte am 8. November um 8.31 Uhr Charlotte Schwabe aus Abtshagen. Sie wog bei ihrer Geburt 3680 Gramm und war 54 Zentimeter groß. Ihr folgte an diesem Tag um 10.31 Uhr Hailey Logan. Ebenfalls am 8. November wird künftig Fabian Gawel seinen Geburtstag feiern. Der Junge, der in Sassnitz auf der Insel Rügen zu Hause sein wird, kam um 21.59 Uhr mit 3770 Gramm und 51 Zentimetern auf die Welt.

Ihren ersten Schrei gab Lea Michelle Heuer am 9. November um 15.12 Uhr von sich. Sie wog 2380 Gramm und war 44 Zentimeter groß. Ihr Babybettchen steht in Niepars.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zuwachs für die Hansestadt

Zuwachs für Stralsund gab es am 10. November um 5.38 Uhr, als Milo Eike Faber geboren wurde. Er brachte 3340 Gramm auf die Waage bei einer Körpergröße von 49 Zentimetern. Und auch Alessio Marmulla, der am 11. November um 8.25 Uhr zur Welt kam, wird in der Hansestadt zu Hause sein. Er wog 3740 Gramm und maß 51 Zentimeter.

Grund zur Freude gab es am 11. November in Sagard auf der Insel Rügen. Florian Nicklas wurde um 12.03 Uhr mit 3210 Gramm und 51 Zentimetern geboren. Einen Tag später, um 2.16 Uhr, kam Noam Jeshua Mollel auf die Welt. Am 12. November hat auch Zoe Cheyenne Richter Geburtstag. Mit 3920 Gramm und 50 Zentimetern wurde das Mädchen aus Weitenhagen um 11.07 Uhr geboren. Fiete Friese aus Stralsund folgte am 14. November um 8.32 Uhr mit 3840 Gramm und 52 Zentimetern.

Zwillingsbrüder sind Sonntagskinder

Zwei echte Sonntagskinder sind die Zwillingsbrüder Fritz und Franz Moldenhauer. Sie wurden am 14. November geboren. Um 19.08 Uhr war es zunächst Fritz, der mit 2435 Gramm und 48 Zentimetern das Licht der Welt erblickte. Eine Minute später folgte sein Bruder Franz mit 2490 Gramm und 47 Zentimetern. Sie werden künftig in Bergen auf Rügen leben.

Wir wünschen allen Babys einen guten Start ins Leben und gratulieren allen Eltern herzlich, auch denen, die nicht genannt werden wollen!

Von OZ