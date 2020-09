Herbst-Babys im Grimmener Heimattierpark 

Grimmen

Noch etwas tollpatschig stolziert der vor einigen Tagen geborene Esel-Junge durch das Gehege im Grimmener Heimattierpark. Auch im Herbst müssen die Besucher des Zoos nicht auf niedliche Tierbabys verzichten. Auch im neu errichteten Gehege der Wollschweine kann man so einiges erleben. Die OSTSEE-ZEITUNG begrüßte den tierischen Nachwuchs der Trebelstadt.

Esel-Junge sucht noch einen Namen und hofft auf eine Patenschaft

Rund 360 Tage verbrachte er im Leib seiner Mutter, nun hat der Esel-Junge im Grimmener Heimattierpark endlich das Licht der Erde erblickt. Das Fohlen wog bei der Geburt ungefähr zehn Kilogramm. „Esel-Babys haben immer etwas sehr Niedliches an sich“, findet Zoo-Leiterin Christin Trapp und beschreibt: „Die Beine haben quasi schon die Länge eines ausgewachsenen Esels erreicht und der gesamte Bewegungsablauf wirkt noch sehr tollpatschig.“

Für den kleinen Esel-Buben, der sich stets in der Nähe seiner Mutter aufhält, wird noch ein Name gesucht. „Bei uns kann man für jedes Tier, also auch für den jüngsten Bewohner im Esel-Gehege, eine Patenschaft übernehmen und den Tieren dann auch einen eigens gewählten Namen geben“, erklärt die Tierparkleiterin.

Mindestens ein halbes Jahr wird er bei der Eselstute bleiben.

Ein kleines Esel-Baby trampelt seit einigen Tagen durch den Grimmener Heimattierpark. Quelle: Raik Mielke

Ferkel sollen bereits am Wochenende im Außengehege tollen

Das neue Gehege der Wollschweine wurde erst in diesem Jahr eingeweiht. Nun gibt es endlich auch Nachwuchs bei den grunzenden Tieren im Zoo der Stadt. „Die Sau hat fünf Ferkel bekommen. Derzeit haben wir sie und den Nachwuchs noch von den anderen Schweinen getrennt. Aber bereits am Wochenende sollen alle ins Freigehege. Unsere neue Anlage ermöglicht dann, die Ferkel in allen Bereichen des Geheges zu beobachten“, freut sich Christin Trapp und erklärt: „Auch für die coolen Wollschweine kann eine Patenschaft übernommen werden.“

Und vielleicht kommen die neuen Paten dann auch auf so verrückte Wollschwein-Namen, wie „Locke“ oder „Günni“, die im Grimmener Heimattierpark bereits Kultstatus haben.

Von Raik Mielke