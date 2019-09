Griebenow

So bunt, wie der Griebenower Schlosspark derzeit ist, wird auch der diesjährige Herbstmarkt des Barockschlossvereins, zu dem am Sonnabend und Sonntag eingeladen wird. „Es ist uns gelungen, viele Kunsthandwerker und Händler aus verschiedenen Bundesländern für den Markt zu gewinnen. Es wird Dinge geben, die es sonst so nicht zu kaufen gibt“, wirbt der Vereinsvorsitzende Uwe Schwarz.

Rund 40 Händler werden vor dem Schloss – zwischen Wirtschaftsgebäude, Ehrenhof und Marstall – ihre Waren anbieten. „Das breit gefächerte Angebot reicht von Korbwaren, Keramik, Büchern, herbstlichen Pflanzen und Floristik- sowie Dekorationsartikeln bis hin zu hochwertigem Schmuck“, berichtet das Vereinsoberhaupt. Und natürlich werde es auch an kulinarischen Köstlichkeiten und Wellnessprodukten nicht fehlen.

Geöffnet hat der Markt an beiden Tagen von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt kostet 2 Euro. Außerdem lädt der bunte Schlosspark zu einem Spaziergang ein. Anschließend können sich die Gäste bei Kaffee und Kuchen im Festzelt stärken.

Herbstmarkt Griebenow: Sonnabend und Sonntag vor dem Schloss, 10 bis 17 Uhr, Eintritt: 2 Euro

