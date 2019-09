Herzenswunsch zweier Frauen aus Grimmen: „Nur ein Mal einen Urlaub erleben“

Grimmen

Nur ein einziges Mal die Füße vom Wasser der Ostsee umspielen lassen, oder den Strandsand zwischen den Zehen spüren: Für die Freundinnen Katrin Schendel und Karola Petter (beide 55) sind das nur Träume. Sie sind an ihre Rollstühle gefesselt. Eine Möglichkeit auf Heilung gibt es nicht. Doch die beiden Frauen aus Grimmen sind Kämpfernaturen. Sie haben sich ihre Wünsche und Hoffnungen bewahrt.

Ihrer gemeinsamen Freundin Wally Jacke (73) aus Grimmen vertraute Karola Petter ihren Herzenswunsch an: „Ich möchte so gern zusammen mit Katrin eine Kreuzfahrt erleben.“ Wally Jacke rührt der Wunsch nicht nur zu Tränen, sie wendet sich auch an die Redaktion der OSTSEE-ZEITUNG. „Vielleicht können Ihre Leser den beiden Damen helfen, ihren Wunsch wahr werden zu lassen. Ich würde es ihnen so sehr wünschen“, sagt sie hoffnungsvoll.

Die Schmerzen sind immer dabei

Das Leben der beiden Frauen meinte es nicht gut mit ihnen. Karola Petter kommt vor 55 Jahren mit einer offenen Wirbelsäule zur Welt. Sie ist querschnittsgelähmt, spürt unterhalb ihrer Knie nichts und ist seit ihrer Geburt stark gehandicapt. Unzählige Operationen liegen hinter ihr. Sie kennt kein Leben außerhalb des Rollstuhls und ist immer auf Hilfe angewiesen.

Trotzdem schließt sie eine Ausbildung zur Weiß-Näherin ab, ist während der Ausbildung als 19-Jährige in einem Altenheim untergebracht. „Ich habe Wäsche und Kittel für Krankenhäuser genäht und ausgebessert“, erzählt sie.

Karola Petter jedoch führt bis zu ihrem 31. Lebensjahr ein ganz normales Leben. Sie zieht einen Sohn groß, arbeitet leidenschaftlich in ihrem Traumberuf als Krankenschwester. Doch dann bricht die Krankheit Multiple Sklerose aus und plötzlich ist nichts mehr so, wie es einmal war. An manchen Tagen kann sie die Schmerzen kaum aushalten. Ihr Sehnerv ist von der heimtückischen Krankheit betroffen und machte sie für eine Zeit blind.

Seit 20 Jahren die besten Freundinnen

In Berlin lernten sich die beiden Frauen vor 20 Jahren kennen. Sie teilen ein Schicksal und verstehen sich von Anfang an blendend. Kathrin Schendel, die in Abtshagen aufwuchs, arbeitete vor ihrer Krankheit in Berlin. Karola Petter, in Malchin geboren, verschlug es in die Hauptstadt, weil sie nur dort die Möglichkeit auf eine Schulausbildung hatte. Als sie sich begegnen, geht es beiden sehr schlecht und schnell ist klar, dass sie nicht mehr ohne einander leben möchten. Katrin Schendel hat Verwandte in Abtshagen. Das ist der Grund, warum sie sich gemeinsam eine Wohnung in Grimmen suchen.

Die Freundschaft ist ein Glücksfall, denn einer allein könnte sich die Lebenshaltungskosten und Miete nicht leisten. Ihre Zuschüsse vom Sozialamt wurden gestrichen, die Rente ist klein. „Urlaub? Nein, so etwas habe ich noch nie erlebt“, sagt Katrin Schendel: „Oder zählt eine Kur in Tschechien auch dazu?“ Karola Petter reiste ein Mal für wenige Tage zusammen mit einer Behindertengruppe nach Paris. „Aber das ist schon ewig her.“

Eine Reise auf der Nordsee

Wenn die beiden gemeinsam in ihrem Wohnzimmer sitzen, malen sie sich aus, wie schön so eine Reise sein könnte. Eine Schiffsreise auf der Nordsee, sagt die eine: „Hauptsache es ist warm und die Sonne scheint“, wünscht sich Katrin Schendel. Ihre Hoffnung haben sie nicht aufgegeben.

Doch es gibt ein großes Problem. Auch wenn beide Frauen sparsam sind, sie müssten eine Pflegekraft der Volkssolidarität mit auf Reisen nehmen. „Ohne Hilfe beim An- und Ausziehen kommen wir leider nicht zurecht“, sagt Katrin Schendel.

Beide hoffen sehnlichst auf Unterstützung, denn bislang war ihr Leben von Schmerzen, Operationen und Krankenhausaufenthalten geprägt und ein Urlaub würde ihren beiden geplagten Seelen guttun.

