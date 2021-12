Pommern

Herzog Erich II. (1418-1425 bis 1474) war ein streitbarer Mann, der kaum einem Streit aus dem Wege ging. Die Regierungszeit des Sprosses des Greifengeschlechts gilt als eine der unruhigsten in der pommerschen Geschichte vor dem Dreißigjährigen Krieg.

Erich II. stritt sich mit Mitgliedern der Familie, den Brandenburger Kurfürsten. Sehr bekannt unter Freunden der pommerschen Geschichte ist eine Episode, die mit dem Ort Horst verbunden ist. Der Altmeister der pommerschen Geschichte Martin Wehrmann verlegt den Ort in die Nähe von Greifswald. Auch wer auf der Seite des Internetlexikons Erich II. den Link zu Horst anklickt, landet dort beim Ortsteil Sundhagens. Das ist falsch. In der Regel wird in Geschichtswerken zwar die Episode erwähnt, aber Horst nicht näher lokalisiert und nachdem der größte Teil Pommerns nach dem Zweiten Weltkrieg polnisch wurde, liegt der Irrtum anders als bei Wehrmann heute nahe.

Herzog wurde nicht gefangen genommen

Es geht aber um das hinterpommersche Ostseebad Horst, das sich seinerzeit im Pfandbesitz Greifswalds befand. Erich II. hatte im Sommer 1457 auf der Feldmark Horst, die sich im Pfand-Besitz der Stadt Greifswald befand, mit seinen Waidgenossen widerrechtlich der Jagd gefrönt. Greifswalder und Stralsunder Bürger hatten daraufhin, so heißt es, unter Führung des Greifswalder Bürgermeisters Heinrich Rubenow die Jagdgesellschaft kontrolliert und die Teilnehmer festgesetzt. Allein der Herzog entging - im Unterschied zu seinem Gefolge - der Gefangennahme. Für den Schaden musste er allerdings aufkommen. Über dieses Ereignis soll Heinrich Rubenow einen Bericht in Versform verfasst haben.

Erich II. begann daraufhin mit Feindseligkeiten gegen die Bürger. Er plünderte friedliche Kaufleute aus, denn er war eifersüchtig auf die wachsende Macht der Städte und befand sich nicht selten mit ihnen im Streit. Auch der Greifswalder Bürgermeister zählte zu seinen Gegnern. Kein Wunder, dass er im Gegensatz zu seinem Vater Wartislaw IX. die 1456 gegründete Universität Greifswald nicht unterstützte.

Die Tafel erinnert an die Greifenherzöge, die in Eldena bberdigt wurden Quelle: Eckhard Oberdörfer

Erst als die Städte Stralsund, Greifswald, Anklam Demmin ihr Bündnis erneuerten, lenkte Erich II. ein. Beerdigt wurde er 1474 in Eldena wie insgesamt sechs Angehörige des Greifengeschlechts. Am prominentesten ist sicher Anna von Polen, die zweite Gemahlin des bedeutendsten Pommernherzogs Bogislaw X..

Erich II. wurde in Eldena beerdigt Quelle: Wilk Manuela

Horst (Niechorze) liegt heute an der Woiwodschaftsstraße DW 102, die Misdroy und Kolberg verbindet, in man in Anlehnung an die B 111 auf der Insel Usedom Bäderstraße nennen könnte. Auf Augenhöhe mit den Usedomer Kaiserbädern und Swinemünde sind jedoch nur Misdroy und Kolberg. Die kleinen Bäder an der Treptower Küste haben aber ebenfalls ihren Reiz. Ein hochaufragender Leuchtturm wirbt für das Ostseebad Horst. Er wurde im Jahre 1866 von den Preußen erbaut, um die Sicherheit der Schifffahrt zwischen Swinemünde und Kolberg zu erhöhen.

Leuchtturm prägt Bild von Horst

Der in neuerer Zeit renovierte Turm thront auf einem Kliff, dem sich die See jährlich um 30 Zentimeter nähert. Eine 500 Meter lange Betonbefestigung soll den Absturz des Turms verhindern. Der Leuchtturm ist 45 Meter hoch und hat eine Feuerhöhe von 62,8 Metern. Seine Reichweite beträgt 20 Seemeilen (37 Kilometer). In der Höhe von 35 Metern befindet sich eine Galerie für Touristen. Vom Turm aus führt eine recht steile Treppe hinunter zum Strand. Das etwa 20 Meter hohe, aus Lehm bestehend Kliff, schützt den Ort vor Westwinden.

Leuchtturm von Horst Quelle: Erwin Rosenthal

Horst, heute ebenso wie Hoff nach Rewahl (Rewal) eingemeindet, hat annähernd 1000 Einwohner. Der Ort ist in den 1930er Jahren aus den früher zum Domkapitel Cammin gehörenden Dörfern Groß-Horst und Klein-Horst zusammengewachsen und trug bis 1945 den offiziellen Namen „Horst-Seebad“. Südlich von Horst liegt der Horst-Eiersberger See, ein Strandsee, der durch die „Liebelose“ mit der Ostsee verbunden ist.

Im Ort befindet sich ein sehenswerter Miniaturenpark. Dort sind Modelle der zwischen Swinemünde und Kahlberg auf der Frischen Nehrung befindlichen Leuchttürme im Maßstab 1:10 aufgereiht.

Von Erwin Rosenthal