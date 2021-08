Grimmen

Im September laufen die Motoren heiß in Grimmen. Denn direkt eine Woche nach dem lang ersehnten Stock-Car-Wochenende, braut sich im Hexenkessel wieder ein Großevent zusammen. Auf dem Country- und Trucker-Festival wird schweres Geschütz aufgefahren. Über 200 Trucks haben sich bereits angemeldet und rollen aus allen Ecken der Bundesrepublik in die Trebelstadt.

Auch aus den Niederlanden, Österreich und Ungarn werden sich gepimpte und frisch polierte Lkws auf den Weg machen. Veranstalter Winfried Wiener verrät der OSTSEE-ZEITUNG vorab, welche Highlights den Besuchern geboten wird und was sie vom 17. bis 19. September 2021 im Hexenkessel erwartet.

Zum Auftakt wartet schon das erste Highlight

In zwanzig Tagen ist es wieder so weit. Im letzten Jahr fand in Grimmen das einzige Trucker-Festival in Deutschland mit reduzierter Teilnehmer-und Besucherzahl und unter strengen Hygieneauflagen statt. Das soll dieses Jahr getoppt werden. Nach derzeitigem Stand werden bis zu 5000 Besucher erlaubt sein. Und denen soll auch was geboten werden. „Erstes Highlight werden am Freitag drei berühmte amerikanische Trucks sein. Bekannt aus der Serie auf dem TV-Sender DMAX. Die sind durch Zufall auf der Durchreise und machen bei uns Station“, berichtet Winfried Wiener.

„Das sind richtig schöne Showtrucks, die man so auf den deutschen Autobahnen nicht zu sehen bekommt. Ich kann nur sagen: außergewöhnlich“, so Wiener weiter. Die aus Filmen bekannten Trucks stechen vor allem durch die großen Schnauzen (Langhauber), viel Chrom, extravagante Lackierungen und den nach oben laufenden Auspuffrohren hervor. Doch auch die anderen Lkws werden keine eintönigen Brummis sein. Denn wie die vergangenen Ausstellungen zeigten, sind die Trucker kreativ und wissen, wie sie ihren rollenden Hünen richtig aufmotzen und in Szene setzen.

Country-Musik von mehreren Künstlern und Bands

Doug Adkins aus Montana (USA) & Band, Gudrun Lange & Kactus, Larry Schuba & Western Union und den Texadillos übernehmen den musikalischen Country-Part. Der Amerikaner, der mittlerweile in Deutschland lebt, ist ebenfalls bekannt aus einer Castingshow, in der seine Stimme es bis in die dritte Runde geschafft hat.

„Ich bin Country-Fan seit eh und je. Dadurch kam es auch zu der Idee für das Festival. Und dann hab ich mir gedacht, dazu würden doch Trucks gut passen“, erzählt Wiener. Der Putbusser fährt zwar selbst keinen Lkw, sondern guckt sich lieber die Brummer der anderen an. Doch das musikalische Angebot muss stimmen. Die Lenne Brothers Band und DJ Nick übernehmen das Mikro bei den After-Show-Partys und sollen der Menge einheizen. Das Feuerwerk mit Lasershow darf nicht fehlen.

Weiter im Programm können die Besucher eine flotte Sohle beim Linedance hinlegen oder lernen, wie es richtig geht. Oder ab auf dem Trucker- und Westernmarkt: Da warten Stände mit Hüten, Boots und Blusen, aber auch etwas zeitgemäße Kleidung. Ein Tattoowierer bietet seine Künste mit Farbe und Nadel an und für Speis und Trank sei reichlich gesorgt.

Auch kleine Trucker-Freunde kommen nicht zu kurz

Ganz typisch für den Wilden Westen können die Besucher versuchen, den Bullen zähmen. Beim Rodeo auf den falschen Bullen heißt es: gut festhalten und nicht den Stetson verlieren. Keine Sorge, die Landung wird weich. Auch die Zuschauer werden auf ihre Kosten kommen. „Dafür hab ich leider keinen guten Tipp, dafür bin ich schon etwas zu alt. Aber für die Kinder ist noch ein zusätzliches Highlight in Planung. Da wollen wir noch was Schönes zaubern. Mehr kann ich noch nicht verraten“, sagt der Veranstalter.

