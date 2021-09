Hexenkessel in Grimmen bebt wieder: 300 Fahrer feiern Stockcar-Spektakel

Grimmen

„Ist das spannend. Überschlag in der Trabantkurve. Der Wahnsinn auf vier Rädern startet in Höchstform“, sagt Moderator Ulf Schnackenberg. Nach zwei Jahren Stimmenschonung, dreht die „voice of race“ direkt wieder auf und nimmt die Masse mit. Doch der Tag begann für Fahrer, Anhänger und Verantwortliche nicht mit dem ersten Rennen, dem ersten Crash oder Überschlag, sondern der Eröffnungsrede von der 1. Vorsitzenden der Grimmener Stockcar Legion.

„Bei all der Freude müssen wir doch feststellten – Einer fehlt hier“, sagt Heike Hübner vor knapp 300 Fahrern und begrüßt unter Tränen die Familie des verstorbenen Benno Rüster. Zum Gedenken des ehemaligen Bürgermeisters und Gründers des Stockcar-Kults herrscht in der Arena eine Minute lang Stille. Danach geht es mit dem Regelwerk und den Anweisungen für die Rennen weiter.

Keine Testfahrten und Trainingsmöglichkeiten

Es geht los, die Motoren dröhnen, das Signal fehlt. Nach zwei Jahren geht es nicht pünktlich los, aber dafür mit schallendem Lärm, fliegendem Sand und rasantem Tempo. Die 60 PS-Klasse macht den Anfang und schon im ersten Lauf landet ein Stockcar auf dem Dach. Der besondere Nervenkitzel bei diesem ersten Rennen, nach 24 Monaten in der Garage – ohne jegliche Testfahrt und Trainingsmöglichkeit – macht das Fahrzeug mit? Ist alles fit?

„Durch die lange Pause sind wir schon etwas aufgeregter, als sonst und überprüfen vor dem Start noch mal alles. Die Spannung steigt und gleich heißt es Vollgas geben“, betont Marcel Max, Fahrer des 1. Buggy Teams Vorland. „Wir sind schließlich nicht hier um runden zu drehen, sondern um vorne mitzufahren“, so Max weiter. Das gelang den Fahrern des Teams in den ersten Runden schonmal. Doch so geht es nicht allen.

Nach zweijähriger Corona-Pause können Stockcar-Fans endlich wieder den „Wahnsinn auf vier Rädern" im Hexenkessel in Grimmen erleben. Am Sonntag gehen die Fahrer in den Finalläufen an den Start.

In der Heckantrieb-Klasse hat es ein Stockcar des Team „Blue Foxes“ erwischt. „Beide Antriebswellen haben sich verabschiedet. Das muss jetzt schnell repariert werden, bevor es wieder an en Start geht“, erklärt Fahrer Christian Janikowski, der am 70. Stockcar Juniläum das erste Mal auf der Strecke fährt. „Die Strecke ist schneller und anspruchsvoller. Es war aufregend und hat irre Spaß gemacht“, so der Fahrer weiter.

