Hiddensee: Erstmals seit 140 Jahren wieder Seeadler auf der Insel gesichtet

Eines der stolzesten und anmutigsten Tiere am Himmel Vorpommerns ist zweifelsohne der Seeadler. Lange Zeit wurde er bejagt, seine Population dezimiert. Noch vor 100 Jahren gab es schätzungsweise gerade einmal 15 Brutpaare in ganz Deutschland. Mühsam sorgten Tierschützer im Laufe der Jahrzehnte dafür, dass sich der Raubvogel wieder in deutschen Wäldern ansiedelt. Und in Mecklenburg-Vorpommern fühlt sich der Seeadler offenbar am wohlsten. Circa 400 Brutpaare sind in diesem Jahr im Nordosten Deutschlands gezählt worden. Inklusive Jungvögel dürften es in diesem Jahr in MV etwa 3000 Seeadler sein. Laut Mario Müller, Landeskoordinator Seeadlerschutz in Mecklenburg-Vorpommern, ist das etwa die Hälfte der gesamtdeutschen Seeadlerpopulation.

Sättigungsgrenze erreicht

Allerdings stagniert die Zahl der Brutpaare seit ein, zwei Jahren. Das gelte ebenso für Mecklenburg wie auch für Vorpommern. Im östlichen Landesteil gab es 2018 noch 95 Brutpaare in Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald. 2019 waren es in den beiden Landkreisen 107 Paare. In diesem Jahr sind es 101. Das bedeute jedoch nicht, dass die Zahlen tatsächlich sinken. „Die Sättigungsgrenze ist erreicht“, sagt Müller. Das heißt, in unserer Region ist einfach nicht noch mehr Platz für weitere Seeadlerpärchen.

Spannweite bis zu 2,44 Meter Der Seeadler ist ein Greifvogel aus der Familie der Habichtartigen. Seeadler bewohnen gewässerreiche Landschaften Eurasiens von Grönland bis zum Pazifik. Sie ernähren sich überwiegend von Fischen, Wasservögeln und Aas. In Mittel- und Westeuropa wurden die Greifvögel fast ausgerottet, der Bestand nimmt aber seit Mitte der 1980er-Jahre wieder zu. Seeadler erreichen Flügelspannweiten von 193 bis 244 Zentimeter. Erwachsene Seeadler sind vorwiegend Standvögel.

Bereits in den vergangenen Jahren hatte sich gezeigt, dass die besten Brutgebiete mit dem reichhaltigsten Nahrungsangebot schnell besetzt waren und die Tiere in weniger attraktive Regionen, beispielsweise in der Nähe von Siedlungen, ihren Horst bauten. Dieser Trend setzt sich auch in diesem Jahr fort, mit teilweise fast schon historischen Entwicklungen.

Hiddensee nach 140 Jahren wieder besiedelt

So ist seit dem vergangenen Jahr die Insel Hiddensee wieder von einem Seeadlerpärchen besiedelt. Laut Müller stamme der letzte Nachweis eines Seeadlers auf der Ostseeinsel aus dem Jahr 1881. Vor fast 140 Jahren also wurde das letzte Mal ein Seeadler dort gesichtet. Auch andere kleinere Inseln dienen mittlerweile wieder als Heimat für das Tier. Unter anderem wurden auch auf den Inseln Ruden (nördlich von Usedom) und Öhe (bei Schaprode, Rügen) Adlerhorste entdeckt. „Das scheinen die letzten Ecken zu sein, die noch frei sind“, sagt Mario Müller.

Die größte Seeadlerdichte in Deutschland ist jedoch nach wie vor am Anklamer Stadtbruch zu finden. „Das Nahrungsangebot dort ist so groß, dass sich die Adler von Horst zu Horst sprichwörtlich in die Augen schauen können“, sagt Mario Müller. Zwölf Seeadlerpärchen lassen es sich dort gut gehen.

Ein Seeadler am Darßer Ort Quelle: Klaus Haase

Auf der Insel Usedom inklusive Ruden sind in diesem Jahr 30 Seeadlerpaare gezählt worden, drei mehr als im vergangenen Jahr. Auf der Insel Rügen inklusive Hiddensee und Öhe haben sich in diesem Jahr 36 Brutpaare niedergelassen, drei weniger als 2019. Im Gebiet Nordvorpommern sind es in diesem Jahr 28 Brutpaare, auf dem Festland Vorpommern-Greifswalds vier. Hinzu kommen drei Brutpaare im westlichen Teil des Landkreises Rostock, die in dieser Statistik mitgezählt werden. Hinzu kommen im östlichen Landesteil 90 Jungvögel. „Eine gute Zahl“, meint Mario Müller.

Jetzt zu versuchen, den Seeadlerbestand weiter zu steigern, sei nicht sinnvoll. „Den Bestand künstlich hochzutreiben, macht keinen Sinn. Das regelt das Nahrungsangebot“, sagt Mario Müller. Zumal das Erreichen der Sättigungsgrenze in Mecklenburg-Vorpommern auch dazu führt, dass sich bei wachsender Population insgesamt Seeadler immer mehr auf andere Bundesländer verteilen.

Bleivergiftung nach wie vor Haupttodesursache

Es sei vielmehr wichtig, das Niveau zu halten, also den Seeadler weiter, so gut es geht, zu schützen. Eine der Haupttodesursachen für das Tier sei laut Müller nach wie vor die Bleivergiftung, wenn die Tiere von mit bleihaltiger Jagdmunition erlegten Kadavern fressen. Während andere Bundesländer wie Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg bleihaltige Munition bereits verboten haben, ist die Verwendung in Mecklenburg-Vorpommern nach wie vor erlaubt. Lediglich auf landeseigenen Jagdflächen ist das Schießen mit Bleimunition verboten, etwa ein Zehntel der gesamten Jagdflächen des Bundeslandes. Aus Schwerin hieß es zuletzt, dass es eine bundeseinheitliche Regelung geben müsse, etwa durch eine Novellierung des Waffengesetzes, die eine Verwendung bleihaltiger Munition verbietet.

Zur Person: Mario Müller Mario Müller ist Landeskoordinator für Seeadler in der Projektgruppe Großvogelschutz am Landesamt für Umwelt und Natur Mecklenburg-Vorpommern. In dieser Funktion erfasst er jährlich die Seeadlerbrutzahlen und Bruterfolge im Landkreis. Müller, 1963 in Karl-Marx-Stadt geboren, beschäftigt sich seit 1978 mit der dokumentarischen Fotografie in der Ornithologie und reiste dafür ab 1990 in zahlreiche entlegene Regionen der Erde. Seit 1990 ist er als Naturschutzwart im Landkreis Nordvorpommern und seit 1997 als Seeadler-Regionalkoordinator in den Landkreisen Nordvorpommern, Stralsund und Rügen tätig. 2016 übernahm Müller das Amt des Landeskoordinators für Seeadler. Seit 2019 ist er zudem Vogelwart auf der Vogelschutzinsel Kirr im Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft. Zusammen mit Timm Alrich veröffentlichte Müller in diesem Jahr einen Bildband über die Nationalparks in Mecklenburg-Vorpommern.

Weitere Gefahren für den Seeadler seien Windkraftanlagen. Immer wieder würden in deren Nähe tote Adler gefunden. Müller versucht mit seiner Arbeit, Seeadler unter anderem vor Windkraftanlagen zu schützen, indem er neu gefundene Horste meldet. Im Umkreis von zwei Kilometern darf keine Windkraftanlage gebaut werden. Außerdem gilt die sogenannte Horstschutzzone. Das bedeutet, dass im Umkreis von 300 Metern um einen Horst vom 1. März bis 31. August keine Forstarbeiten stattfinden können, im Umkreis von 100 Metern ist ein forstlicher Eingriff sogar ganzjährig verboten.

In den Horsten werden seit einigen Jahren auch vermehrt Fischernetze und Angelschnüre gefunden, in denen sich Jungvögel verheddern und dadurch verenden können. Zweimal seien Jungvögel in einer solchen Situation aufgefunden worden. Glücklicherweise konnten beide befreit werden.

Von Robert Niemeyer