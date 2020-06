Hier gibt es rings um Grimmen Gottesdienste am Wochenende

Grimmen

Die Kirchen der Region laden am Wochenende wieder zum Gottesdienst ein. Die Heilige Messe beispielsweise findet am Sonntag um 8.30 Uhr in der katholischen Kirche St. Jakobus in der Grimmener Dr.-Kurt-Fischer-Straße statt. Ebenfalls am Sonntag wird in die evangelische Kirche Rakow eingeladen. Der Gottesdienst beginnt dort um 10 Uhr.

Reinberger feiern schon am Sonnabend Gottesdienst

In der Kirche Reinberg wird bereits am Sonnabend Gottesdienst gefeiert. Außerdem gibt es am Sonntag Gottesdienste in den Kirchen von Reinkenhagen und Brandshagen sowie um 10.30 Uhr in Horst.

Von Almut Jaekel