Hier kann man günstig Fahrräder und Autos reparieren

Vorpommern

Schrauben, reparieren und sich am Ende freuen: In Selbsthilfewerkstätten kann man für wenig Geld Räder wiederherstellen, Autos aufmotzen oder sogar das kaputte Radio wieder heil machen. In Vorpommern ist das alles und noch viel mehr in unter anderem diesen fünf Werkstätten möglich.

Wolfram Mai betreut seit mehr als 25 Jahren die Selbsthilfewerkstatt des ADFC auf dem Hinterhof des Jugendzentrums „Klex" in Greifswald. Quelle: Lena-Marie Walter

Hilfe zur Selbsthilfe: Hier bekommen Greifswalder ihr Rad wieder fit

Ein defektes Rad kann teuer werden, muss es aber nicht. Denn neben herkömmlichen Fahrradwerkstätten wird den Greifswaldern in der Selbsthilfewerkstatt des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs ( ADFC) die Möglichkeit geboten, ihren Drahtesel selbst zu reparieren. Hier gibt es Werkzeug, Stellfläche und fachkundige Hilfe.

Wolfram Mai (69) steht den Besuchern seit mehr als 25 Jahren mit Rat und Tat zur Seite. Jeden Mittwoch zwischen 16 und 18 Uhr betreut er die ADFC-Selbsthilfewerkstatt auf dem Hinterhof des Jugendzentrums „Klex“ in der Langen Straße 14. „Hier muss niemand etwas mitbringen. Wir haben alles da. Ich bin hier, um den Leuten zu erklären, wie es geht“, sagt er. Auch wenn dieses Angebot kostenlos ist, freue er sich immer wieder über die Wertschätzung der Leute und kleine Spenden für die Werkstatt.

„Manchmal ist leider auch etwas kaputt, was wir nicht auf Anhieb reparieren können. Ersatzteile habe ich nämlich, bis auf einige gebrauchte, keine da“, sagt der 69-Jährige. Diese könnten aber mitgebracht und mit seiner Hilfe ausgetauscht werden.

Bernd Adler (36) betreibt auf dem Wolgaster Petershof seine Selbsthilfewerkstatt, in der nach Feierabend fleißig geschraubt wird. Quelle: Tom Schröter

Wolgaster schrauben gern auf dem Petershof

In seiner Autoreparaturwerkstatt auf dem Wolgaster Petershof fühlt sich Bernd Adler am wohlsten. Hier hat der 36-Jährige im Februar 2018 seine Selbsthilfewerkstatt eingerichtet, in der sich Fahrzeughalter jeden Alters stundenweise einmieten können. Auch eine neue Hebebühne und eine Grundausstattung an Werkzeug stellt der Peenestädter seiner Kundschaft zur Verfügung.

„Viele Halter kommen mit ihren Autos wegen einer TÜV-Voruntersuchung zu mir oder führen hier kleinere Reparaturen oder einen Ölwechsel aus“, erzählt Adler. Dabei kämen nicht nur junge Leute in die Halle gegenüber der Robert-Koch-Straße. „Erst vor kurzem war ein 75-jähriger Mann hier, der den Unterboden seines Autos komplett entrostet und konserviert hat.“ Auf Wunsch führt Adler zum Beispiel Unterbodenpflege und Hohlraumkonservierung auch in Eigenregie aus.

Zudem haben in der früheren Obsthalle in Wolgast-Nord seit vielen Jahren die Mitglieder der „Knadderkisten Wolgast“ ihren Treffpunkt, eine Interessengemeinschaft zur Erhaltung historischer Fahrzeuge. Auch sie nutzen die Halle und das Equipment, um ihre fahrbaren Untersätze in Ordnung zu halten. „Wir leben hier eben in einer Region, in der der Geldbeutel bei vielen Leuten nicht allzu prall gefüllt ist“, sagt Bernd Adler, der mit günstigen Preisen wirbt.

Wer selbst schrauben will: Kontakt lässt sich herstellen über Telefon 0157/73053524.

Hartmut Pfüller (l.) hat in Ribnitz-Damgarten vor fünf Jahren ein Reparatur-Café ins Leben gerufen Quelle: Robert Niemeyer

Ribnitzer Reparatur-Café will im August wieder starten

Das Reparatur-Café in Ribnitz-Damgarten hat sich mittlerweile in der Bernsteinstadt etabliert. Derzeit legt die Selbsthilfe-Werkstatt zwar eine Pause ein, nicht nur wegen der Corona-Krise, sondern auch, weil die Volkshochschule in Ribnitz – hier treffen sich die ehrenamtlichen Bastler regelmäßig – in den Sommerferien geschlossen ist. Am 14. August soll es aber wieder losgehen. „Dann fangen wir hoffentlich wieder an“, sagt Hartmut Pfüller.

Der 71-Jährige hat vor fünf Jahren das Reparatur-Café in Ribnitz-Damgarten ins Leben gerufen. In Rostock hatte er einen solchen Treffpunkt entdeckt. Er selbst hilft in der Hansestadt nach wie vor verzweifelten Menschen mit kaputten Geräten. „Und ich dachte mir, so etwas kann man auch in Ribnitz-Damgarten machen“, so Pfüller.

Als Kind habe er heimlich die Geräte seiner Eltern auseinandergebaut. Diese Neugierde, herauszufinden, wie elektronische Geräte funktionieren, wolle er sinnvoll einsetzen. Mit ihm bieten sieben weitere Hobbybastler in Ribnitz ihre Dienste an. „Wir reparieren alles, was man tragen kann“, so der 71-Jährige. Manches Erbstück konnte so bereits gerettet werden. Etwa zwei Drittel der Geräte können im Schnitt repariert werden. Die Bilanz des bislang letzten Reparatur-Cafés am 13. März: Drei Geräte blieben Schrott, für eines bestand noch Hoffnung und neun waren wieder in Ordnung.

Während der Corona-Pause und in der jetzigen Sommerpause waren und sind die ehrenamtlichen Helfer nicht untätig. Wer sich bei Hartmut Pfüller meldet, wird an einen Helfer vermittelt. Ab 14. August soll das Reparatur-Café dann wieder in der Volkshochschule in Ribnitz in der Mühlenstraße 10 jeden zweiten und vierten Freitag im Monat von 13 bis 16 Uhr stattfinden. Kontakt: Tel. 0157/37 10 16 41.

Radwechsel? Fahrradreparatur? Bei JuPro in Grimmen kein Problem

Bereits 1999 eröffnete der Verein „Jugendprojekt Vorpommern e.V.“ in Grimmen eine Fahrrad- und Stock-Car-Werkstatt. Dies war damals unter anderem auch durch die Unterstützung der OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ möglich.

Seit dem Jahr 2006 befinden sich die Räume des Vereins im Grimmener Stadtgebiet Südwest. Dort gibt es eine gut ausgestattete Werkstatt, die von vielen Bewohnern der Stadt angenommen wird. „Vor allem, wenn es um das Thema ,Räderwechsel’ beim Auto geht, haben wir regen Zulauf“, erklärt Pauline Kagels, die Mitarbeiterin im JuPro-Verein ist.

Für fünf Euro pro angefangene Stunde können Leute hier die Hebebühne und Werkzeug benutzen. Aber auch passionierte Radfahrer suchen die Selbsthilfewerkstatt regelmäßig auf. „Dies sind vor allem ältere Leute, an deren Fahrräder kleinere Sachen gemacht werden müssen. Wir haben zumeist junge Erwachsene, die wir betreuen, vor Ort und können so in den meisten Fällen schnell helfen“, erklärt Pauline Kagels.

Ludwig Wulfgramm hat eine neue Helferin gefunden, und beide sind bei der Reparatur eines Staubsaugers. Quelle: Birgit Schmidt

Schrauben und schnacken in Stralsund erst ab September

Alles fing an mit einem Klima-Pilgermarsch 2015. Birgit Schmidt machte sich zu Fuß von Bremen auf zur Klimakonferenz nach Paris. „Unterwegs haben wir uns mit Umweltthemen beschäftigt. In den Orten, durch die wir kamen, sind mir immer wieder Reparaturcafés aufgefallen.“ Ihren Gedanken „das wäre doch auch etwas für Stralsund“ setzte sie später mit Freunden in die Tat um. Und das, obwohl sie sich selbst nicht als „Schraubernatur“ bezeichnen würde. „Aber ich bin handwerklich interessiert. Und ich nähe gerne.“

Bis zum Corona-Lockdown fanden etwa einmal im Monat Treffen in Räumen der Jona-Schule statt. Die einen brachten defekte Elektrogeräte, Fahrräder, Kleidung, Möbel, Spielzeug oder Ähnliches mit, die anderen halfen, die Gegenstände wieder herzustellen. Zwischen 15 und 30 Reparaturen wurden im Schnitt gezählt. Dazu gab’s Kaffee und Kuchen, sodass es ein netter Nachmittag wurde.

Eigentlich sollte im August wieder geschraubt und geschnackt werden, das Team lässt aber Vorsicht walten: „Die meisten unserer Gäste und Helfer sind nicht mehr die Jüngsten“, gibt Katrin Fischbeck zu bedenken, die zum Kern der ehrenamtlichen Truppe gehört. Das Format, so wie es vor Corona war, soll beibehalten werden. Über andere Angebote, beispielsweise eine Art Einzelbetreuung, werde im Team nachgedacht, spruchreif sei aber noch nichts.

Mehr Infos: kontakt@reparaturcafe-stralsund.de

Von Lena-Marie Walter, Tom Schröter, Robert Niemeyer, Raik Mielke, Kai Lachmann