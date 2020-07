Hier können Pilger auf der Via Baltica zwischen Grimmen und Greifswald übernachten

Jager

Ein Dach über dem Kopf und einen Platz zum Schlafen, ein Klo und ein Waschbecken, vielleicht noch einen Tisch und einen Stuhl: Mehr braucht ein Pilger nicht. Davon sind Sabine und Olaf Petters aus Jager überzeugt. „Das wissen wir aus eigener Erfahrung“, erzählt das Paar. Auf ihrem Gehöft bieten sie zusätzlich Landidylle und Gastfreundschaft.

Einst ein Backhaus mit Heuboden

Idyllisch: Bei gutem Wetter können die Pilger unterm Kastanienbaum ihre Mahlzeiten zu sich nehmen. Quelle: Sabine Petters

Sabine und Olaf Petters bieten seit dem vergangenen Jahr Pilgern, die auf der Via Baltica zwischen Greifswald und Grimmen unterwegs sind, einen Unterschlupf für die Nacht. „ Heuboden“ haben sie das Quartier in einem Wirtschaftsgebäude des einstigen Pachtgutes, das nach eigenen Recherchen um 1860 errichtet wurde. „Weil es mal ein Heuboden war. Und unten war ein Backofen“, berichtet Sabine Petters. Heu liegt heute aber keines mehr im Obergeschoss des Gebäudes.

1995 hat Olaf Petters das Anwesen gekauft, seine Frau zog 1997 dorthin. 2014 ging es dann auf die erste eigene Pilgertour. „Ganz spontan auf der Via Baltica von Swinemünde nach Jager“, erzählt die Jagerin. Weitere Pilgerreisen folgten. „Und dabei ist Sabine auch die Idee gekommen, selbst Schlafplätze für Pilger anzubieten“, erzählt Olaf Petters, der in Stralsund ein Landschaftsarchitekturbüro betreibt. Schließlich liegt das Dörfchen Jager in der Gemeinde Sundhagen direkt auf der Via Baltica. Für seine Frau hat die Herberge eine ganz besondere Bedeutung. Sabine Petters: „Ich fahre nicht in die Welt, die Welt kommt zu mir.“

Heuboden ist einzige Unterkunft zwischen Greifswald und Grimmen

Die Kapelle in Jager ist Anlaufpunkt der meisten Pilger, die auf der Via Baltica zwischen Greifswald und Grimmen unterwegs sind. Quelle: Sabine Petters

Das Petterssche Anwesen befindet sich ein klein wenig abseits der Route. Dennoch: In diesem Jahr habe die Zahl der Gäste zugenommen, berichten die Beiden. „Ein Grund ist wohl die Corona-Pandemie. Ich schätze, mehr Menschen sind auf dem Pilgerweg unterwegs“, meint Sabine Petters. Der zweite Grund sei ihrer Meinung nach, der Wegfall der Pilgerunterkunft in Gerdeswalde nur wenige Kilometer entfernt bei Familie Gruel. „Sie bieten aus Alters- und Gesundheitsgründen keine Unterkunft mehr an“, weiß sie.

Im vergangenen Jahr sind Petters’ noch eingesprungen, wenn Gruels kein Platz mehr hatten für Pilger. Nun bieten sie die einzige Unterkunft zwischen Grimmen und Greifswald. Zwei Kemenaten mit jeweils zwei Schlafplätzen hat das Paar auf dem Heuboden errichtet. „Platz ist zur Not auch für mehr da“, sagt Sabine Petters und berichtet von sechs älteren Herrschaften, die kürzlich ihre Gäste waren. „Privatsphäre gibt es dann aber keine mehr“, sagt sie und schmunzelt. Dann nämlich müssen die Pilger ihre Matte im unverbauten Bereich des Obergeschosses des einstigen Wirtschaftshauses ausbreiten.

Die Via Baltica Rund 700 Kilometer ist der Pilgerweg Via Baltica lang. Die Via Baltica, auch der Baltisch-Westfälische Weg genannt, ist die nördlichste Ost-West-Verbindung im deutschen Jakobswegenetz. Der Weg beginnt auf der Insel Usedom an der Grenze von Polen und Deutschland zwischen Swinemünde ( Swinoujscie) und Kamminke. Von Usedom kommend verläuft die Via Baltica über Greifswald, Rostock und Wismar durch Mecklenburg-Vorpommern, dann in Schleswig-Holstein nach Lübeck und durch Hamburg, Bremen und Niedersachsen bis nach Osnabrück. In Rekentin mündet der Birgittaweg ein, der ebenfalls als Jakobsweg gekennzeichnet ist. Auf ihm können Pilger, die mit dem Schiff in Sassnitz auf Rügen ankommen, über Bergen, Garz, Stralsund und Franzburg die Via Baltica erreichen.

Pilgern ist auch hierzulande immer mehr im Kommen

Unter anderem das soll sich ändern. Außerdem ist der Heuboden nur in den Sommermonaten als Schlafplatz geeignet. Denn weder Heizung noch Dämmung hat das Gebäude. „Abgesehen davon gibt es hier noch keine sanitären Anlagen. Die können wir nur im Haupthaus anbieten“, erklärt Olaf Petters. Auch diesbezüglich soll Abhilfe geschaffen werden. Deshalb wollen sie Fördergelder beantragen bei LEADER, einem Maßnahmenprogramm der Europäischen Union, mit dem seit 1991 modellhaft innovative Aktionen im ländlichen Raum gefördert werden.

Denn das Pilgern sei – abgesehen von der Corona-Pandemie – in den vergangenen Jahren auch hierzulande immer mehr im Kommen. „Es sind ganz unterschiedliche Menschen, die sich aus den verschiedensten Gründen auf eine Pilgerreise begeben“, weiß Sabine Petters, die gemeinsam mit Annette Gruel auch Wegpatin für den Abschnitt zwischen Greifswald und Grimmen ist. Größtenteils seien es Frauen, die pilgern. „Die älteste Pilgerin, die bei uns eingekehrt ist, ist um die 80 gewesen. Die Jüngsten waren 16, die mit Erlaubnis ihrer Eltern gepilgert sind“, erzählt Sabine Petters abschließend.

Von Anja Krüger