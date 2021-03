Hier öffnen Kirchen rund um Grimmen am Wochenende ihre Türen

Grimmen

An den kommenden Tagen laden einige Kirchen und Kapellen in Grimmen und den umliegenden Dörfern wieder zu Gottesdiensten ein.

Die Heilige Messe findet am Sonntag bereits um 8.30 Uhr in der katholischen Kirche St. Jakobus, Dr. Kurt-Fischer-Straße 1, statt. Die evangelische Marienkirche in Grimmen öffnet ihre Pforten am ebenfalls am Sonntag um 10 Uhr zum Gottesdienst, in die Hoffnungskirche in der Friedrichstraße wird auch um 10 Uhr eingeladen.

Lesen Sie auch Corona-Zahlen in Vorpommern-Rügen: Welche Regeln jetzt gelten

Der Gottesdienst in der beheizten Kirch Baggendorfer Kirche ist traditionell für Sonntag um 10.45 Uhr geplant.

Kreutzmannshagen und Kirchen am Sund

Am Sonntag um 9 Uhr wird in der Kirchenregion am Sund zum Gottesdienst in die Kirche Reinkenhagen eingeladen. Um 10.30 Uhr beginnt der Gottesdienst in der Kirche in Brandshagen. Ebenfalls ab 10.30 Uhr wird Gottesdienst in der Reinberger Kirche gefeiert. Um 10 Uhr gibt es einen Gottesdienst in der Kapelle Neuendorf.

Von Almut Jaekel