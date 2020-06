Hier sollen neue Windräder in Vorpommern entstehen

Greifswald

Mehr als sieben Jahre lang, seit 2013, wird in Vorpommern darüber diskutiert, wo künftig Windenergieanlagen stehen dürfen. Vier Mal wurde die Öffentlichkeit angehört. Jetzt gibt es eine erste Entscheidung. Auf fast 3200 Hektar, das sind 0,75 Prozent der Gesamtfläche, sollen Investoren zum Zuge kommen, nirgendwo sonst. Eine Erneuerung oder die Errichtung größerer Anlagen (Repowering) außerhalb der Gebiete ist nur mit Zustimmung der betroffenen Gemeinden möglich.

32 der insgesamt 48 vorgeschlagenen Eignungsgebiete wurden von den Mitgliedern der Verbandsversammlung der Planungsregion Vorpommern am Dienstag im Greifswalder Kulturbahnhof bestätigt. Zu den restlichen 16 und drei gestrichenen kann sich jeder noch einmal ab 4. August einen Monat lang äußern, ehe entschieden wird.

Das sind die geplanten Eignungsgebiete in Vorpommern In Vorpommern-Rügen wird noch einmal die Öffentlichkeit zu folgenden Gebieten angehört, weil größere Veränderungen vorgenommen beziehungsweise weil sie wieder aufgenommen wurden: Wittenhagen (81 Hektar, Wiederaufnahme) und Richtenberg/Zandershagen (50 ha, Wiederaufnahme) In Vorpommern-Greifswaldwird die Öffentlichkeit angehört zu: Behrenhoff (156 Hektar), Dambeck-Züssow (216 ha), Blesewitz (159 ha), Lübs/Fiedländer Große Wiese (251 ha), Jatznick (72 ha), Rollwitz (157 ha), Fahrenwalde (187 ha), Bergholz-Rossow (105 ha), Löcknitz-Ramin (197 ha), Battinsthal (61 ha, Wiederaufnahme), Penkun (145 ha), Wussentin (69 ha), Neuenkirchen (Gemeinde Medow, 35 ha), Wolgast (50 ha, Wiederaufnahme) Ferner kann sichjedermann zur Streichung der Eignungsgebiete Gingst (70 ha), Dargelin (120 ha) und Boldekow (117 ha) äußern Bereits bestätigt sind in Vorpommern-Rügen: Hugoldsdorf (96 ha), Franzburg (35 ha), Papenhagen (221 ha), Rakow (119 ha), Süderholz/ Poggendorf (66ha), Tribsees (48 ha) Bestätigt sind in Vorpommern-Greifswald: Dersekow (121 ha), Düvier (101 ha), Karlsburg (77 ha), Lüssow bei Gützkow (56 ha), Bentzin-Jarmen (63 ha), Kruckow (127 ha), Kruckow-Alt Tellin (92 ha), Völschow (165 ha), Neetzow (150 ha), Iven West (415 ha), Spantekow (191 ha), Boldekow/Borntin (36 ha), Neu Kosenow (111 ha), Ducherow-Altwigshagen (51 ha), Neuendorf A (39 ha), Torgelow (49 ha), Groß Luckow/ Klein Luckow (35 ha), Groß Luckow (154 ha), Ramin (42 ha), Grambow-Krackow (105 ha), Glasow-Krackow (136 ha), Grambow (88 ha), Krackow-Nadrensee (48 ha), Nadrensee (46 ha), Penkun/Grünz (56 ha), Rubkow (48 ha).

Dafür stimmten 26 Mitglieder der für Vorpommern-Greifswald und Vorpommern-Rügen zuständigen Verbandsversammlung. Es gab 13 Nein-Stimmen und eine Enthaltung.

Nein zur Windkraft: Klare Botschaft bei der Mahnwache Quelle: Eckhard Oberdörfer

Noch mehr Windräder in der Gemeinde Behrenhoff

Vor der Sitzung der Verbandsversammlung forderten Vertreter verschiedener Initiativen den Stopp des Windkraftausbaus beziehungsweise die Streichung von Eignungsgebieten auf der Großen Friedländer Wiese, bei Dargelin/ Görmin oder bei Behrenhoff. In der bei Greifswald gelegenen Gemeinde sollen nun noch mehr Windräder gebaut werden können als zunächst vorgesehen.

„Jeder weitere Ausbau der Windindustrie ist ein Übergriff auf unser Eigentum“, sagte der Sprecher der Initiative Freier Horizont, Jens Pörksen. „Unsere Häuser in der Nähe von Windindustriegebieten werden entwertet. Wir zahlen den europaweit höchsten Strompreis.“ Gesundheits-, Natur- und Umweltschutz sprächen gegen neue Windräder, deren Strom gar nicht benötigt werde.

Landrat Sack spricht von „fatalem Ergebnis“

Michael Sack ( CDU), Landrat von Vorpommern-Greifswald, kritisiert eine „Schieflage in Vorpommern“. Denn 87 Prozent der Flächen für Windräder stehen in seinem Kreis, nur 13 Prozent in Vorpommern-Rügen. „Das ist ein fatales Ergebnis“, sagte Sack. Im Süden des Kreises werde ein regelrechter Gürtel aus Windrädern entstehen. Es gebe viele Gründe, warum heute so viele Bürger gegen Windräder demonstrieren, zum Beispiel die enorme Größe moderner Anlagen, sagt er. Im Vergleich zur dritten Anhörungsrunde gab es etwa 1.000 mehr Einwendungen.

Rügen bleibt frei von Windrädern

Die Ausweisung der Eignungsgebiete sei das Ergebnis einer demokratischen Debatte, die „bundesweit ihresgleichen sucht“, stellte indes Anklams Bürgermeister Michael Galander fest. Man müsse endlich entscheiden, um Wildwuchs zu verhindern. Noch können Windräder überall gebaut werden, sofern alle Kriterien für eine Genehmigung erfüllt sind.

Die ungleiche Verteilung auf die Kreise führte der Linken-Landtagsabgeordnete Wolfgang Weiß aus Kreutzmannshagen auf die unterschiedliche Besiedlungsdichte zurück. „ Rügen hat die höchste Zersplitterung des Siedlungsnetzes“, begründete er die Tatsache, dass auf der Insel keine neuen Windräder gebaut werden dürfen. Diese müssen mindestens 1.000 Meter Abstand zu Gemeinden und 800 Meter zu Streusiedlungen und Einzelhäusern haben.

Viele Auflagen für Windkraftanlagen Ob ein Windradin den Eignungsgebieten wirklich gebaut werden kann, entscheiden die Staatlichen Ämter für Landwirtschaft und Umwelt, bei denen die Baugenehmigung beantragt werden muss. Einige der Kriterien sind: In Tourismusschwerpunkt-Räumen sollen keine Windräder stehen. Wälder ab 10 Hektar sind ausgenommen. Ein Abstand von 400 Meter gegenüber Wohnbauten, Gesundheitseinrichtungen, Militäranlagen, Naturschutzgebieten, Nationalparks, Biosphärenreservaten ist eine harte Tabuzone. Für diesen Abstand wurden 200 Meter hohe Windmühlen zugrunde gelegt, höhere sind zulässig. Als weiche Tabuzonen, die der Planungsverband zugrunde legt, kommen weitere Abstände hinzu, so zu Siedlungen 600 Meter und zu Streu- und Splittersiedlungen 400 Meter. Zwischen Windparks müssen 2,5 Kilometer Abstand liegen, sie müssen mindestens 35 Hektar groß sein. Zu Nistplätzen beziehungsweise Brutwäldern der Schreiadler, Schwarzstörche (3000 Meter), Seeadler (2000 Meter) und Fischadler, Wanderfalken und Weißstörchen (1000 Meter) sind Abstände einzuhalten. Für Rotmilannester gilt das nicht. Zu Vogelzuglinien hoher Dichte muss ein Abstand von 500 Metern eingehalten werden

Geschützte Naturräume verhindern Eignungsgebiete

Punkt zwei ist die deutliche höhere Zahl von geschützten Naturräumen in Vorpommern-Rügen. Der Kreis Vorpommern-Greifswald habe es versäumt, das Tafelsilber der deutschen Einheit unter Schutz zu stellen, kommentierte der Groß Karrendorfer Waldemar Okon (Kreistagsabgeordneter der Grünen in Vorpommern-Greifswald). Im früheren Kreis Ribnitz-Damgarten beispielsweise gibt es kein Eignungsgebiet.

„Die Energiewende ist nötig“, stellte die Greifswalderin Mignon Schwenke fest, die ebenfalls für die Linke im Landtag sitzt. Bei der Ausweisung der Gebiete seien klare, von der Verbandsversammlung beschlossene Kriterien angewandt worden. Die Vertreter der Kreisstadt Greifswald votierten unterschiedlich. Während wie Schwenke unter anderem auch Oberbürgermeister Stefan Fassbinder und Alexander Krüger (beide Grüne) Ja-Stimmen abgaben, sagten zum Beispiel Vize-Oberbürgermeisterin Jeannette von Busse und Jürgen Liedtke (beide CDU) Nein.

Einige Flächen zurück auf der Liste

Die einzige vorgeschlagene Rügener Fläche bei Gingst wurde wegen zu großer Nähe zu einem 2019 entdeckten Adlerhorst gestrichen. Gegen dieses Eignungsgebiet gingen bei der Geschäftsstelle des Planungsverbandes etwa 1.000 der insgesamt über 2.100 Einwendungen ein.

Wie die Gingster sind auch die Flächen bei Boldekow und Dargelin wegen zu großer Nähe zu Nistplätzen geschützter Großvögel raus. Dagegen wurden die in der dritten Runde ausgeschiedenen Eignungsgebiete Wolgast und Battinsthal ( Vorpommern-Greifswald) sowie Wittenhagen, Richtenberg/Zandershagen ( Vorpommern-Rügen) zum Teil in anderen Abmessungen in Runde fünf wieder auf die Liste der Eignungsgebiete genommen.

Von Eckhard Oberdörfer