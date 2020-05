Hier wird bald gebaut: Stadt Grimmen informiert Bürger am Dienstag

Neue Wohngebiete und ein Solarpark sind auf dem Gebiet der Stadt Grimmen geplant: Alle Informationen zu den Projekten erhalten Bürger am 19. Mai ab 18 Uhr im Rathaussaal.

