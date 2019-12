Hilfe für krebskranke Kinder aus Abtshagen

Abtshagen

Alle Jahre wieder kurz vor dem Fest ist Dagmar Riske sehr aufgeregt, denn sie erwartet Damen aus Abtshagen mit großem Gepäck. Die Kinderkrankenschwester besuchte die Schulen in Zarnewanz und Kandelin, wohnt in Hinrichshagen und ist Vorsitzende des Vereins zur Unterstützung krebskranker Kinder in Greifswald. Insgesamt 36 Jahre ist sie in der Kinderonkologie des Universitätsklinikums in Greifswald tätig. „Schon als Kind hatte ich den Wunsch, in diesem Bereich tätig zu sein, und die Gemeindeschwester von Sassen unterstützte mich in meinem Vorhaben", erzählt Dagmar Riske. Sie selbst ist Mutter von zwei Kindern und hat zwei Enkel. Hobbys? Nein, lautet ihre klare Antwort. Denn die Vereinsarbeit nimmt die Freizeit voll in Anspruch. Dazu gehört auch in jedem Jahr, den Besuch aus Abtshagen zu empfangen. Im Gepäck haben die Frauen selbst angefertigte Handarbeiten Strümpfe, Schals, Mützen oder Puppenkleidung und bestickte Kissen für die kleinen Patienten.

Von Walter Scholz