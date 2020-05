Grimmen

Ein Himmelfahrtstag ohne Herrentagskonzert der Grimmener Blasmusik wird es in diesem Jahr werden. Auch der Grimmener Technikpark bleibt geschlossen. Aber alles fällt nicht aus.

Das Wetter wird gut, der gemeinsamen Radtour oder einem motorisierten Ausflug steht also nichts im Weg. Beispielsweise in den Griebenower Park.

Leckere Torten im Griebenower Park

Denn es gibt sie wieder, die leckeren Torten des Barockschlossvereins zu Griebenow. Es wird wieder fleißig gebacken in der Küche des Vereins, der derzeit im Nebengebäude – dem Marstall – des Schlosses residiert. „Unser Café hat – selbstverständlich unter den vorgeschriebenen Auflagen – wieder geöffnet“, freut sich Uwe Schwarz, Vorsitzender des Vereins. Jeder Gast muss zunächst einen Mund-Nase-Schutz tragen bis seine persönlichen Daten, wie Name und Telefonnummer, aufgenommen worden sind.

Danach aber steht dem ungehinderten Genuss eines Tortenstücks und einer Tasse Kaffee nichts mehr im Wege – zwar nicht im Schloss, aber in den Partyzelten vis-à-vis des Prunkbaus, der derzeit saniert wird.

Starkower Pfarrgarten geöffnet

Im Starkower Pfarrgarten öffnet das Café mit Ausschank um 11 Uhr für Besucher. „Bei spritziger Mai- oder Erdbeerbowle, einem kühlen Bier oder selbst gebackenem Kuchen, Eisvariationen, Bratwurst vom Grill und leckerem Pfarrtopf laden wir Sie herzlich ein, den blühenden Garten zu genießen“, lässt Carsten Bergner vom Büro Backsteinscheune wissen.

Gottesdienste laden ein

Sollten Sie religiös sein oder zumindest gerne mal feiertags in Gotteshäuser einkehren, haben Sie Christi Himmelfahrt dazu natürlich Gelegenheit. Beispielsweise schon morgens um 8.30 Uhr in der Grimmener Katholischen Kirche zur Heiligen Messe oder um 11 Uhr in Rakow. Dort findet der Gottesdienst bei schönem Wetter auf der Wiese des Kirchhofes statt, bei schlechtem Wetter in der Kirche.

Für den musikalischen Rahmen sorgen der Posaunenchor Medrow und die Band der Kirchengemeinde Gülzowshof. Im Anschluss wird zum gemütlichen Beisammensein – mit dem notwendigen Abstand – eingeladen.

Auch die evangelische Kirchengemeinde Grimmen lädt am Himmelfahrtstag zum Gottesdienst mit anschließendem Imbiss im Pfarrgarten ein. Wie Pastor Wolfgang Schmidt informiert, findet der Gottesdienst nicht wie geplant in Kaschow, sondern um 11 Uhr in der Grimmener Marienkirche statt.

Wann und wo außerdem Gottesdienste gefeiert werden, ist bei den örtlichen Gemeinden zu erfahren.

Ein Ausflug in den Tierpark

Ein Ausflug in den Tierpark lohnt immer. Die Gehege und Volieren können alle besichtigt werden. Wie überall gelten auch hier die Abstandsregeln. Wie Tierparkchefin Christin Trapp sagt, können die Besucher bei ihrem Rundgang den wenige Wochen alten Hasennachwuchs, Schaflämmer, Küken und kleine Gössel bestaunen. Außerdem gibt es neue Merchandising-Artikel – etwa Plüschtiere, Schneekugeln mit Tiermotiven und sogenannte Polyfiguren. Neu ist auch das Insektenhotel.

In den kommenden Tagen soll auch der Bienenschaukasten wieder bestückt werden. Imker Simon Reich und der Tierpark Grimmen arbeiten schon seit einigen Jahren sehr eng zusammen.

Aktuell tummeln sich im Heimattierpark auf einer Fläche von 2,6 Hektar 260 Tiere in 60 Arten. Geöffnet ist jetzt wieder täglich von 9 bis 17 Uhr. Kinder, Auszubildende und Studenten zahlen zwei Euro Eintritt. Für Erwachsene kostet das Ticket vier Euro. Es gibt auch günstige Jahreskarten.

Von Almut Jaekel