Hirschkuh demoliert zwei Autos in Müggenhall und stirbt

Grimmen/ Müggenhall

Zu einem Verkehrsunfall wurden die Polizisten aus dem Revier Grimmen am Donnerstagabend um 21.20 Uhr auf die Landesstraße 192 bei Müggenhall gerufen. Der 46 Jahre alte Fahrer eines BMW hatte keine Chance zu bremsen, als vor ihm plötzlich eine Hirschkuh auf die Straße rannte.

Durch den Aufprall wurde das Tier in den Gegenverkehr und den Ford Fiesta einer 23-Jährigen geschleudert. Beide Fahrer blieben bei dem Unfall unverletzt. Die Hirschkuh starb jedoch. Am BMW entstand ein Schaden von schätzungsweise 10 000 Euro, am Ford sind es etwa 6000 Euro.

Von Carolin Riemer