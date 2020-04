Grimmen

Die Stadt Grimmen wurde in den vergangenen Jahrhunderten nicht nur von schlimmen Krankheiten wie beispielsweise der Pest und Cholera heimgesucht (die OZ berichtete). Auch die Folgen vieler Kriege mussten die Grimmener ertragen. Hobby-Historiker Sven Thurow studierte Kirchenbücher und andere Chroniken der Stadt. Er hält Vorträge in der Volkshochschule und gewährt auch bei Stadtführungen Einblicke in die historische Stadt an der Trebel.

Das Unkraut stand mannshoch in den Straßen

Dass der Dreißigjährige Krieg (1618 bis 1648) die Bevölkerung in Grimmen stark dezimierte, ist aus den Notizen des damaligen Pastors im Kirchenbuch nachzulesen. Während vor dem Krieg etwa 1700 Menschen in der Stadt lebten, waren es nach den kriegerischen Auseinandersetzungen nur noch etwa 300 Überlebende.

Anzeige

Der Pastor schrieb über die zerstörte Innenstadt: „Das Unkraut wuchs mannshoch in den Straßen.“ Weitere Kriege gingen auch an Grimmen nicht vorbei, doch Sven Thurow liegt vor allem der Zweite Weltkrieg und die damit verbundenen Ereignisse in der Stadt am Herzen.

Weitere OZ+ Artikel

Grimmen im Spiegel der Zeit. Quelle: Anke Hanusik

„Nachdem Grimmen am 30. April 1945 kampflos an die Russen übergeben wurde, zogen endlose Flüchtlingstrecks durch Grimmen. Sie kamen beispielsweise aus Preußen, Pommern und Schlesien“, sagt Thurow. Unter anderem sei auch der Schriftsteller Ehm Welk, der vor allem durch seinen Roman ,Die Heiden von Kummerow’ bekannt wurde, unter den Vertriebenen gewesen.

Sie teilten einen Wasserhahn und ein Plumpsklo

„Die Einwohner Grimmens waren mit den Menschen, die eine neue Heimat suchten, komplett überfordert“, weiß Sven Thurow. Wo sollten sie schlafen? Was sollten sie essen? 700 Vertriebene lebten von 1945 bis 1947 in der St. Marienkirche. Etwa 200 weitere wurden notdürftig in der katholischen Kirche der Stadt einquartiert.

„Auf den Bänken der Kirche bekamen Frauen ihre Kinder und andere starben direkt daneben. Heutzutage unvorstellbar.“ Sven Thurow erfuhr von vielen Zeitzeugen, wie die Menschen sich mit dem Leben in der Kirche arrangierten. Sie schliefen auf den Bänken, Treppenstufen und der Empore. Ein bisschen Privatsphäre versuchten sie sich zu schaffen, in dem sie Pferdedecken und Lumpen aufhängten und so wenigstens ihren kleinen Bereich vor den Augen der anderen abzuschirmen.

Zeitzeugen kommen immer wieder nach Grimmen

In den vergangenen Jahren kamen immer wieder Menschen zu Sven Thurow, die ihm erzählten, dass sie zwischen 1945 und 1947 auf den Kirchenbänken geboren wurden. Viele besuchten die Stadt, um sich ihr Geburtshaus anzuschauen.

Die Kirchgemeinde kümmerte sich in dieser Zeit so gut sie konnte. Sie verpflegten die Vertriebenen. Doch es habe auch etliche Bauern in der Region gegeben, die die Flüchtlinge als „verlauste Habenichtse“ betrachteten und nichts mit ihnen zu tun haben wollten, geschweige denn, sie in ihren Häusern aufzunehmen.

Tuberkulose und andere Krankheiten

Da sich die 700 Menschen in der Kirche nur einen Wasserhahn und auch nur ein Plumpsklo teilen mussten, brachen die Tuberkulose und andere Krankheiten aus. „Die Zustände waren schrecklich und die Stadt benötigte zwei Jahre, bis sie die Situation in den Griff bekam.“

Die Familie Lancken von der Wakenitz handelte in dieser Zeit vorbildlich und nahm viele Vertriebene unter ihre Fittiche, bevor sie selbst ihre Burg in Klevenow zurückließen und ins Ausland auswanderten. Ende 1947 gelang es der Stadt, auch die letzten Vertriebenen auf den Dörfern rund um Grimmen unterzubringen und es kehrte wieder Ruhe in das Grimmener Gotteshaus.

Lesen Sie mehr:

Von Carolin Riemer