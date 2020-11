Vorpommern

Ernst Moritz Arndt (1769 bis 1860) war nicht nur ein wortgewaltiger streitbarer Mann mit spitzer Feder, der Konflikten nicht aus dem Wege ging. Er war auch ein „einfühlsamer Mann, für den Freundschaft und Liebe von unschätzbarem Wert waren.“ Das ist das Fazit von Siegfried Türr in seinem im Callidus-Verlag erschienenen Buch „Die Frauen um Ernst Moritz Arndt“.

Er hat sich eingehend mit dessen Privatleben befasst hat und beleuchtet damit eine kaum bekannte Seite des umstrittenen Publizisten und Historikers.

Erste Frau starb im Kindbett

Arndt musste privat einiges wegstecken, nicht nur das 20-jährige Lehrverbot in Bonn 1840 oder den zeitweiligen Verlust der Heimat während der Befreiungskriege.

Nanna Arndt, geborene Schleiermacher Quelle: Gaedertz: Was ich am Wege fand. Leipzig 1902, S. 9

Seine bei der Hochzeit schwangere erste Frau Charlotte Quistorp (um 1780 bis 1801) starb neun Tage nach der Geburt von Sohn Karl. Arndts Verlobte Charlotte Bindemann (1775 bis 1858) löste sich 1810 von ihm und heiratete einen Franzosen. Freundschaftlich verbunden blieb er indes nicht nur ihr. Auch mit anderen Frauen wie der Dichterin Amalie von Helvig und der literarisch sehr interessierten Charlotte von Kathen, pflegte er ein sehr gutes Verhältnis, was Türr unter anderem auf der Grundlage von Briefen ausführlich schildert.

Grab von Charlotte Bindemann in Greifswald Quelle: eob

Anna Maria Louise Schleiermacher (1786 bis 1869), genannt Nanna, ehelichte der 47-Jährige 1817 nicht zuletzt aus Vernunft. Lieber hätte er die mit einem anderen Mann verheiratete Johanna Motherby (1783 bis 1842) zum Traualtar geführt. Allerdings haben Nanna und Ernst Moritz Arndt laut Türr später ein inniges Verhältnis entwickelt. Das Paar hatte er sechs Kinder. Sohn Willibald ertrank aber 1834 mit erst neun Jahren im Rhein, die einzige Tochter Nanna starb kinderlos kurz nach Arndt. Nur der aus der ersten Ehe stammende Karl und der 1855 nach Amerika ausgewanderte Hartmuth konnten sich über Nachwuchs freuen.

Zwei Söhne erwarben nie einen Abschluss

Zwei der anderen drei Söhne waren Langzeitstudenten. Siegerich wurde 1838 in Bonn immatrikuliert. Roderich und Leubold studierten ab 1841 zunächst in Berlin und dann auch am Rhein. Siegerich und Leubold haben Mitte der 1850er Jahre ihr Studium ohne Abschluss beendet und wohnten weiter im Elternhaus und gingen keiner Arbeit nach. Das war auch nach Arndts Tod nicht nur emotional eine Belastung für Nanna, obwohl sie mit 500 Talern eine stattliche Pension erhielt.

Im Haus Ernst Moritz Arndts in Bonn wohnten bis zu seinem Tod auch zwei Söhne Quelle: wikipedia

Roderich wurde immerhin 1846 promoviert und arbeitete seit 1849 als Redakteur bei der Kölnischen Zeitung. Doch er trank „häufig junge und starke Weine“, schreibt Türr. Die Mutter fürchtete, „dass er infolge eines übermäßigen Alkoholgenusses, durch den seine Gesundheit bereits stark angegriffen war, allzu früh sterben könnte.“ Das war dann auch 1865 der Fall. Roderich starb im Alter von 44 Jahren zwei Wochen nach einem „heftigen Blutsturz“ in Köln. Er hatte zuvor nach dem Besuch bei der Mutter noch in Bonn rasch „zwei Schoppen des für ihn so gefährlichen süßen Giftes“ heruntergestürzt.

Info: Siegfried Türr: Die Frauen um Ernst Moritz Arndt, ISBN 978-3-940677-27-3, 16,50 Euro

Von Eckhard Oberdörfer