Griebenow

Wenn alles klappt, werden bald für die Sanierung der historischen Kapelle in Griebenow auch Landesmittel bereitstehen. „Bisher gibt es eine Zusage vom Bund, bis zu 55 000 Euro dafür bereitzustellen. Vor gut zwei Wochen erreichte uns die Information, dass wir außerdem mit bis zu 230 000 Euro aus Schwerin rechnen können“, informiert die Vorsitzende des Fördervereins Kirchen und Kapellen der Kirchengemeinde Groß Bisdorf, Nicole Kiesewetter, unter anderem die Landtagsabgeordnete Ann Christin von Allwörden und Süderholz’ Bürgermeister Alexander Benkert (beide CDU).

Dazu kommen 75 000 Euro der Kirchengemeinde Groß Bisdorf und 25 000 Euro des Fördervereins. Nicole Kiesewetter befürchtet allerdings, dass selbst diese Summen nicht reichen werden, um alle dringend notwendigen Arbeiten an der Kapelle durchführen zu können. „Aber mit diesen Zusagen können wir auf alle Fälle planen“, sagt sie zuversichtlich. Noch in diesem Jahr sollen alle Angebote eingeholt werden. Kiesewetter: „Wir hoffen, im nächsten Frühjahr sanieren zu können.“

Besonderes Baudenkmal

„Megamorsch sind die 15 Eichenpfähle, die das Grundgerüst der Kapelle aus der Schwedenzeit bilden – eine architektonische Besonderheit“, sagt Kiesewetter. Von unten fault das Holz regelrecht weg. Das Schlimme: Nicht nur an den äußeren Verblendungen der Pfeiler ist das Holz zerstört. Die 15 einzelnen wichtigen Innenpfeiler sind ebenso kaputt und müssen dringend saniert beziehungsweise teilweise ersetzt werden. „Die gesamte Kapelle baut sich freitragend auf diesen Pfosten auf, hat deshalb auch 15 Ecken“, sagt Nicole Kiesewetter.

Es gebe keine andere Kapelle oder Kirche in dieser Bauweise hierzulande, ja sogar insgesamt nur sehr wenige Kirchenbauten aus der Schwedenzeit. Die Giebenower Kapelle stammt von 1650, aus der Zeit nach dem 30-jährigem Krieg, und sie wurde protestantisch angelegt. Kiesewetter: „Das wird besonders im Innenraum sichtbar: Alles ist auf einer Ebene und sehr hell. „Wir versuchen gerade, diese Kapelle als besonderes historisches Gebäude einstufen zu lassen“, ergänzt Gemeindevertreter Tobias Lembke.

Nicole Kiesewetter, Vorsitzende des Fördervereins der Kirchen und Kapellen der Kirchgemeinde Groß Bisdorf, erläutert die Besonderheiten der Griebenower Kapelle. Zuhörer vor Ort sind die Landtagsabgeordnete Ann Christin von Allwörden, Gemeindevertretervorsteher Wotan Drescher, Gemeindevertreter Tobias Lembke und Einwohner Mario Manzke. Quelle: Almut Jaekel

Laut Gutachten des Greifswalder Architektenbüros, das mit den Planungen betraut wurde, liegen die Sanierungskosten nach derzeitigem Kenntnisstand bei 880 000 Euro. Diese hohen Kosten kämen auch daher, weil an den tragenden Pfeilern nicht gearbeitet werden kann, ohne das komplette barocke Inventar zuvor auszubauen.

Kapelle wird regelmäßig genutzt

Die Griebenower Kapelle im Ensemble des Barockschlosses ist aber nicht nur ein Baudenkmal, sondern wird auch regelmäßig genutzt. „Sie hat touristischen Wert, aber wir führen hier auch regelmäßig Gottesdienste durch“, erzählt Nicole Kiesewetter. Besondere Gottesdienste an Sonntagabenden, die auch besonders interessierte Menschen ansprechen. Konzerte, Kindermusicals – für all das ist die Kapelle aufgrund der besonderen Akustik geeignet.

Ann Christin von Allwörden (CDU) im Inneren der 15-eckigen Kapelle. Quelle: Almut Jaekel

Gern werde die Kapelle auch für Trauungen genutzt – oft, wenn dann auch im Schloss gefeiert werde. Das sei aber derzeit aufgrund der Schlosssanierung nicht möglich. „Hier wollen wir noch mehr entwickeln“, plant Gemeindevertretervorsteher Wotan Drescher ( CDU). Neben der Kapelle, dem Schloss, der Genussmanufaktur, stellt er sich eine Beherbergungsstätte vor: „Das Ensemble kann so auch interessant für schwedische Touristen werden, die hier auf den Spuren ihrer Vergangenheit, Wismar, Stralsund und Griebenow in einer Tour besichtigen. Doch dafür müsse am Standort eben baulich noch allerhand geschehen, auch an der Kapelle.“

Die Griebenower Kapelle Die Schlosskapelle Griebenow ist der einzige 15-seitige Bau des Pommerschen Evangelischen Kirchenkreises. In den Jahren 1648 bis 1654 wurde die Kapelle für Gerdt Anthon Rehnskiöld errichtet. Er wurde nach seinem Tod 1658 in der Familiengruft unter der Kapelle beigesetzt. Das Fachwerkgebäude wird von 15 Eckständern aus Eichenholz getragen, die im oberen Teil mit grotesken Maskenköpfen verziert sind. Die Innenausstattung stammt überwiegend aus dem 17. Jahrhundert. Der Altaraufsatz und die Kanzel sind auf 1654 datiert. Als Orgel dient ein Positiv, eine leicht versetzbare Orgel mit wenigen Registern, aus dem 18. Jahrhundert, das auf einer kleinen Empore steht. Der Zugang zum Friedhof, der die Kapelle umgibt, erfolgt durch einen hölzernen Glockenstuhl, der wie die Kapelle in Fachwerkbauweise errichtet wurde. Dieser wurde 2013/2014 erneuert. Die Besucher der Kapelle müssen unter der auf 1655 datierten Glocke hindurchgehen – allerdings nicht, wenn sie erklingt.

Fünf Gebäude der Kirchengemeinde

Bereits Ende der 80er Jahre waren schon einmal Sanierungsarbeiten an der Kapelle erfolgt. „Sie haben aber leider nicht überdauert“, sagt Nicole Kiesewetter. Zur Groß Bisdorfer Kirchengemeinde gehören außer der Griebenower Kapelle insgesamt fünf Gebäude, informiert sie weiter: die Kirchen in Groß Bisdorf und Kreutzmannshagen sowie Kapellen in Kandelin und Neuendorf.

Von Almut Jaekel