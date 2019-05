Nehringen

Klettern über abgebrochene Stämme, watscheln durch angestautes Wasser, steile Böschungen absteigen, um dann plötzlich unerwartet vor einem Zaun mitten auf dem Weg zu stehen: So könnte man die rund sechs Kilometer lange Wanderung von Nehringen nach Bassendorf beschreiben.Was zunächst nach einer abenteuerlichen Tour klingt, sorgt im Trebeltal seit Jahren für Ärger. Aber der Reihe nach.

Historischer Verbindungsweg seit 1697

Durch die wunderschöne Trebellandschaft bei Nehringen schlängelt sich ein Verbindungsweg direkt durch den Wald. „Dieser sogenannte , Kirchweg’ wurde erstmals 1697 urkundlich erwähnt und war in der Folgezeit in allen Karten als historischer Weg markiert“, erklärt Torsten Flöttmann von der Bürgerinitiative ProGrammendorf. Diese setzt sich dafür ein, dass der Waldweg, der die Orte im Trebeltal seit Jahrhunderten verbindet, wieder begehbar wird. „Bis Ende der 1990er Jahre war dies problemlos zu Fuß oder mit dem Rad möglich“, betont Flöttmann. Inzwischen ist der Kirchweg aber nur noch unter größten körperlichen Anstrengungen zu bewältigen.

Wichtig für den Tourismus-Standort Nehringen

Dabei, so Olaf Schnelle von der Bürgerinitiative, hat dieser Waldweg insbesondere auch für den touristischen Standort Nehringen einen enorm hohen Stellenwert. „Wir finden allein in dem Bereich zwischen Nehringen, Dorow und Bassendorf eine so einzigartige Flora und Fauna vor“, betont er und beschreibt: „Entlang des Kirchweges wechseln sich Trocken- und Auwälder mit Trocken- und Feuchtwiesen ab. Die Trebel schlängelt sich durch Wald und Moore, was zur Folge hat, dass hier noch seltene Vögel wie der Uhu, der Pirol, der Eisvogel und vor allem der Schreiadler brüten.“ Die Initiative ProGrammendorf will dieses Naturschutzgebiet wieder für einheimische Bürger, aber auch naturinteressierte Touristen zugänglich machen. Und dies ist aktuell so nicht möglich, wie Torsten Flöttmann beschreibt. „Ein Ortsunkundiger, der seine Wanderung in Nehringen beginnt, würde nach wenigen Minuten denken, dass der Weg endet. Der historische Weg ist dann kaum noch zu erkennen“, ärgert er sich.

„Als Schüler sind wir immer in den Wald“

Dabei waren auf diesen Spuren insbesondere zu DDR-Zeiten, aber auch noch in den frühen 1990er Jahren viele Einheimische und Schulklassen regelmäßig unterwegs. „Zu Schulzeiten ging es insbesondere an Wandertagen immer in den Nehringer Wald. Ich bin ein sehr toleranter Mensch, aber ich erkenne nicht einen Grund, warum man diesen tollen Waldweg verkommen lässt“, sagt die in Nehringen lebende Frau und erzählt: „Meine Familie ist gerne mit dem Rad unterwegs. Früher sind wir am Sonntag immer diese Route gefahren. Inzwischen kommt man ja nicht mal mehr zu Fuß durch.“

Zur Galerie Durch die wunderschöne Landschaft schlängelt sich der Kirchweg, der erstmal 1697 urkundlich erwähnt wurde. Bis Ende der 1990er Jahre war es problemlos möglich, den Wald auf diesem ehemaligen Verbindungswegen von Nehringen bis Bassendorf zu durchqueren. Heute ist dieser Weg in großen Teilen nicht mehr begehbar.

Ziel: Nutzung als Wanderweg und Naturlehrpfad

Wie Torsten Flöttmann erklärt, wurde bereits Mitte der 1990er Jahre durch die damalige Umweltministerin Angela Merkel ( CDU) angestrebt, die vorhandenen Waldgebiete und Gewässer des Trebeltals nicht nur für Ortsansässige, sondern auch für Tages- und Übernachtungsgäste sowie Naturfreunde unter Berücksichtigung bestehender ökologischer Anforderung eines Naturschutzgebietes wieder zugänglich und erlebbar zu machen. „Dies sollte die touristische Infrastruktur verbessern und für eine wirtschaftliche Belebung sorgen“, sagt Flöttmann und erklärt: „Aus Sicht unserer Bürgerinitiative gehört dazu, dass die betreffenden Dörfer Nehringen, Dorow und Bassendorf über diese ehemaligen und historisch gewachsenen Kirchwege so miteinander verbunden bleiben, dass diese auch für ältere Mitbürger, Familien mit Kindern und Radfahrer genutzt werden können.“ Olaf Schnelle ergänzt: „Wir sind uns sicher, dass schon durch einen solch kleinen Beitrag, die Attraktivität unser Region mittelfristig gesteigert werden kann und Institutionen, wie das Jugendgästehaus oder der Wasserwanderrastplatz unmittelbar davon profitieren.“

