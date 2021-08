Hobbyimker Dargelin: Erster Schleudergang wirft viel Honig ab

Dargelin

Heute geht es den Waben an den Honig. Der Fleiß von Hobbyimker André Weihrauch und seinen rund 600 000 Bienen soll sich gelohnt haben. „Zuerst hatte ich im Mai Angst, dass ich gar keinen Honig bekomme. Für die Bienen war es zu kalt, die konnten anfangs nicht so recht raus. Jetzt bin ich sehr zufrieden, mein angepeiltes Level werde ich erreichen“, prognostiziert Weihrauch.

Allmählich werden die Bienen ruhiger, das Futterangebot wird langsam weniger. Dann ziehen sich die Bienen zurück, Winterbienen werden produziert und hochgezogen, die die Königin bis zum nächsten Frühjahr beschützen. Doch vorher heißt es: „Der Sommerhonig ist jetzt fällig. In der Umgebung ist überwiegend Linde. Vier Völker stehen am Waldrand und an der Blütenwiese. Die kann man da nicht einfach hinstellen und fertig. Man muss sich mit dem Bauern in Verbindung setzen, dem das Feld gehört. Ich wollte mal gucken, ob es sich an dieser Blütenwiese lohnt“, erklärt Weihrauch. Die gefüllten Waben sprechen für sich.

„Ich fand Honig schon immer lecker. Aber Qualität hat ihren Preis und da ist die Idee entstanden: Eigentlich kannst du dir ja selber Bienen holen“, erzählt Hobbyimker André Weihrauch. Gesagt. Getan. Aus einem Volk wurden zwei, ein paar könnten noch dazu kommen. So kam der B2B-Manager oder in dem Fall Bee2Bee-Manager auf aktuell 15 Völker. Jetzt ist erst mal Schluss, das ist die Obergrenze. Alle Völker konnte er durch den ersten Winter bekommen. Keine Milben, keine Krankheitsfälle. Jetzt wird zum ersten Mal geerntet.

Im Schleudergang fließt der Honigstrom

Dazu werden gut gefüllten Waben aus der Beute geholt und das Wachs zur Versiegelung weggeschmolzen. „Das kann man auch mit einer Entdeckelungsgabel abschaben, aber das ist zeitintensiver und hinterlässt mehr Reste“, sagt Weihrauch. In der Honigschleuder wird der Honig dann durch die Zentrifugalkraft aus den Waben geschleudert und fließt fein und goldig durch ein Sieb.

Wenn die Waben ins Schleudern kommen, fließt der goldene Honig einfach ab. Quelle: Christin Assmann

„Im Durchschnitt liegt der Wasseranteil bei 18 Prozent, bei mir war es bis jetzt 14 Prozent“, erklärt der 50-Jährige. Je weniger, desto besser, denn dann gärt der Honig nicht so schnell und ist lange haltbar. Abschließend wird der gesiebte Honig gerührt und abgefüllt. „Die Sommerblüte hat sich gelohnt. Gut 300 Liter sind in etwa 600 Gläsern“, resümiert der Hobbyimker. Die sollen jetzt den Weg zu Abnehmern finden.

Denn Bienen sind ein teures Hobby. Am Anfang muss man mehr in das Zubehör investieren, wie Bienenbeute, Anzug, Fütterer, Verdunster, Schleuder für den Honig. Im Laufe der Zeit soll sich das dann rentieren. „Im Gegensatz zu den Bienenwagen sind die Beutesysteme schneller und effektiver zu bearbeiten. Das modulare System kann aufeinander gestellt werden und ist kompakter für die Pflege“, erklärt Weihrauch.

Vorteil Dadant-Beute: „Man arbeitet dichter an der Biene und das entspricht eher dem Bienenwohle", so der Hobbyimker. Und man stört nicht lange. Quelle: Christin Assmann

Die Kästen dafür hat sich der Hobbyimker von einem 80-jährigen Zimmermann aus der Anklamer Umgebung anfertigen lassen, der schon seit 40 Jahren die Systeme mit altem Holz und vielen Tipps in Handarbeit baut. Der Vorteil ist: „Man arbeitet dichter an der Biene und das entspricht eher dem Bienenwohle. Für den Winter kann man isolierte Sheets zur Dämmung einbauen, damit die Temperatur gehalten werden kann. Die Dadant-Beute, wie das Kastensystem genannt wird, sollen auch Berufsimker nutzen.

Über den Wabengassen liegt ein weiteres Produkt, das die Bienen erzeugen. Propolis ist eine harzartige Masse mit antibakterieller Wirkung, die die Bienen an den klebrigen Knospen an Bäumen sammeln. Aufgrund der Wirkung nutzen die Bienen die Substanz zum Abdichten von Lücken und Spalten, um die Verbreitung von in den Stock eingeschleppten Bakterien zu hemmen. Das Naturprodukt wird auch in der Alternativmedizin wegen antientzündlicher, wundheilungsfördernder und Immunsystem-beeinflussender Wirkung eingesetzt.

„Das Schönste ist nach dem Bienenbesuch der Geruch nach Wachs und Honig“

„Wenn ich etwas anfange, beschäftige ich mich ausführlich damit und will alles wissen. Imkerschule und Kurs mit Zertifikat, womit ich die Förderung vom Land beantragen kann und das Equipment mit bis zu 60 Prozent bezuschusst wird. „Ich hab mit einem Ableger, ein Teil eines Volkes von Berufsimkerin Bettina Vogt aus Brandshagen, angefangen. Das waren ca. 5000 Stück mit einer Königin“, erklärt Weihrauch. „Ich bin naturnah und jetzt tue ich etwas für und mit der Natur und für die Bienen. Der Erfolg ist der Honig, der mit der richtigen Qualität Anerkennung von den Käufern bringt“, so Weihrauch weiter. Für die richtige Qualität rührt der Hobbyimker den Honig gründlich und mehrmals, bis er die richtige Konsistenz bekommt.

Doch hat der Umgang mit den Bienen neben vielen Stichen auch eine Wirkung auf den 50-Jährigen. „Ich bin sonst eher hektischer und zappeliger. Jetzt muss ich mich zwingen, ruhiger zu sein. Das bestrafen die Bienen sonst. Damit tue ich gleichzeitig auch etwas für mich und kann besser runterkommen“, weiß der Hobbyimker. Ein weiterer persönlicher Pluspunkt: „Das Schönste ist nach dem Bienenbesuch der Geruch nach Wachs und Honig. Den mag ich so gern“.

