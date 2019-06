Grimmen

Viel los an diesem hochsommerlichen Wochenende in Grimmen und den umliegenden Gemeinden. Die OSTSEE-ZEITUNG präsentiert die Tipps für eine kurzweilige und überaus spektakuläre Zeit.

Grimmen: Blockflötenkonzert in der Marienkirche

Zum Sommerkonzert in der Marienkirche lädt der Projektchor und das Blockflötenensemble am Sonnabend um 17 Uhr in die Marienkirche nach Grimmen ein. Die Zuhörer erwartet ein buntes Programm, das Leiterin Sophia Blümel mit den Musikern einstudierte. Beim „Jubilate“ dürfen alle Füße mitwippen und im neuen musikalischen Gewand erklingt unter anderem „Auf einem Baum ein Kuckuck“ Der Flötenchor spielt „Weißt du wie viel Sternlein stehen“ im 5/4-Takt mit Walzerschritt und andere beschwingte Melodien. Abendlieder mit Ohrwurmcharakter lassen das Konzert ausklingen.

Griebenow : Tanznachmittag im Barockschloss

„Darf ich bitten?“, heißt es am Sonntagnachmittag ab 14.30 Uhr beim Tanznachmittag im Schloss Griebenow. Der Verein Barockschloß zu Griebenow lädt zu Walzer, Disco-Fox, Cha-Cha-Cha mit Livemusik von Torsten Dittmann ein. Dazu gibt es Kaffee und selbst gebackenen Kuchen. Da das Schloss derzeit saniert wird, findet der Tanztee in einem geräumigen Festzelt statt. Auch Nicht-Tänzer und Zuhörer sind herzlich willkommen. Karten müssen unbedingt am Donnerstag und Freitag zwischen 10 und 16 Uhr und am Sonnabend zwischen 14 und 17 Uhr reserviert werden, teilen die Veranstalter mit. Telefon: 03 83 32/8 03 46; Eintritt: 5 Euro

Neuendorf : 17. Bikertreffen in der Gemeinde Süderholz

Zum 17. Mal steigt das Bikertreffen in Neuendorf. Vom 28. bis zum 30. Juni laden die Bikerfreunde aus Süderholz wieder in den kleinen Ort nahe Grimmen ein. „Mittlerweile ist es fast wie ein Familientreffen“, sagt eine der Organisatorinnen, Petra Dieckmann. Denn viele Gäste kommen seit Jahren, nicht nur Biker, sondern generationsübergreifend eben ganze Familien. Nicht nur Motorräder jeden Typs, auch Triker seien gern gesehen. Und bei der traditionellen Ausfahrt am Sonnabendvormittag sind dann schon mal Opa, Vater und Enkel gemeinsam dabei. Schon am Freitag soll die Stimmung auf dem Neuendorfer Gelände an der Gösselstuv bombastisch werden. Dafür sorgen unter anderem Jörg Gehlert und Frank Weitzer mit den „Wilden Wölfen“ ab 21 Uhr. Etwa eine Stunde lang werden sie Rock und Blues, aber auch spanische Rhythmen spielen. Nach der Ausfahrt am Sonnabend wird es Bikerspiele und erstmals eine Versteigerung geben. Eine Freestyle-Show mit „Blogride“ aus Greifswald ist für 17/18 Uhr eingeplant. Am Samstagabend wird mit „Still Crazy“ die Hauptband erwartet. Neu ist die Burnplatte, auf der einige Reifen der Bikes ebenfalls am Sonnabendabend ordentlich heiß werden sollen. Auch für die Kinder wird es einige Highlights geben.

Kirch Baggendorf: Posaunenchor feiert 90-jähriges Bestehen

Am Sonnabend um 17 Uhr feiert der Kirch-Baggendorfer Posaunenchor sein 90-jähriges Bestehen mit der dem Anlass entsprechend größer geplanten Sommermusik. Das Konzert wird vom mecklenburg-vorpommerschen Landesposaunenwart Martin Huss geleitet. Der Kirch-Baggendorfer Posaunenchor wird hierbei durch den Posaunenchor Medrow verstärkt und auch ehemalige Bläser spielen mit. Anschließend sind alle herzlich zu einem Gemeindeabend eingeladen: Getränke, Gegrilltes, Salate werden angeboten.

Raik Mielke