Grimmen

Große Regenwolken ziehen über die zukünftigen Pläne zur weiteren Stadtentwicklung Grimmens. Bei der letzten Bauausschusssitzung kamen Bürger, die sich über Fortschritte des geplanten Baugebietes an der Gartenanlage Hoikenrade informieren wollten vergebens. „Der Flächennutzungsplan musste von der Tagesordnung genommen werden, weil die Unterlagen noch beim Kreis vorliegen und noch nicht zurückgekommen sind“, erklärt Lutz Herzberg, Sprecher der Sitzung. Der Bebauungsplan sei fertig und wurde auch von den Stadtvertretern beschlossen. Doch woran liegt’s?

Zu zeitlichen Verzögerungen kommt es in der Planungsphase dieses Bauvorhabens nicht zum ersten Mal. 2012 hat die Bereichsplanung begonnen. Mittlerweile gab es Ausschreibungen für Bauinteressenten. Nun kommt es erneut zur Verschiebung. Fachbereichsleiterin für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung Heike Hübner erkennt ein Hindernis. „2018 haben wir zusammen mit der ZWAG begonnen, die Problematik mit der Regenentwässerung zu klären. Seitdem begleitet das Thema die Planung“, berichtet Hübner.

Die wasserrechtliche Genehmigung wurde bereits erteilt

Doch alle Beantragungen vonseiten des Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Grimmen (ZWAG) seien rechtzeitig erfolgt. „Die wasserrechtliche Genehmigung von der unteren Wasserbehörde wurde vorerst erteilt“, erklärt Eckhart Zobel, Geschäftsführer der ZWAG. „Es liegt nicht an uns, dass noch nicht gebaut werden kann“, so Zobel weiter.

Frühzeitig habe sich die Stadt an den Zweckverband gewandt und in die Planungen eingebunden. Die anfänglichen Verzögerungen begründet der Geschäftsführer der ZWAG damit: „Ein Flächennutzungsplan ist keine Grundlage für eine konkrete Anschluss- und Kanalplanung. Die einzelnen Grundstücke müssen ausgemessen und darin aufgeführt sein. Und die umfassenden Forderungen von der unteren Wasserbehörde, einen hydraulischen Nachweis der Kanäle zu erbringen, mussten wiederum extern in Auftrag gegeben werden“.

Nadelöhr ist die Vorflut, nicht die Kanäle

Dabei soll die Ableitung des Niederschlagswassers in der Vergangenheit immer wieder Thema in Bezug auf das Wachstum der Stadt gewesen sein. „Jetzt muss man sich langfristig einen Plan einfallen lassen. Die Gegebenheiten und Richtlinien haben sich geändert. Darauf muss reagiert werden, um in Zukunft weitere Gebiete erschließen und bebauen zu können“, weiß Zobel und ergänzt: „Das Nadelöhr sind nicht unsere Kanäle, sondern die Vorflut (Poggendorfer Trebel), in die das Wasser abgeleitet wird.“

Das entspricht den Forderungen der Stadt. „Es fehlt ein konkretes Konzept mit Maßnahmen und fachlicher Beratung. Jetzt ist der Punkt erreicht, wo das Versickern stärker von der unteren Wasserbehörde gefordert wird. Damit muss sich die ZWAG konzeptionell beschäftigen: Wo und wie viel kann noch zurückgehalten werden und wo versickert das Wasser?“, sagt Hübner.

Auch die Zukunft hält verregnete Aussichten bereit

„Wir werden in Zukunft damit rechnen müssen, dass sich Stark- und Dauerregenereignisse häufen. Das bedeutet mehr Mengen, die geregelt abgeleitet werden müssen, bevor die Keller volllaufen“, verweist Zobel. Regenrückhaltemöglichkeiten wie Wasserbecken, beispielsweise am Gymnasium und im Gewerbegebiet, nehmen zusätzlich Platz weg und müssen betrieben werden. Außerdem sei es von der unteren Wasserbehörde nicht länger erwünscht, nur auf diese Möglichkeiten zurückzugreifen.

„Das Problem ist, die Vorflutverhältnisse sind begrenzt, Wasser wird schon kontrolliert in die Poggendorfer Trebel eingeleitet, doch können auch diese Kapazitäten erschöpft werden“, beschreibt der Geschäftsführer. Für zukünftige Wohngebietserschließungen sollen die Zustände der Vorflut und Mengen des einzuleitenden Regenwassers begutachtet werden. Doch das sei Aufgabe der unteren Wasserbehörde, denen die Zahlen laut ZWAG vorliegen.

Gemeinsam wollen Stadt und ZWAG das Problem lösen

„Das ist ein Gemeinschaftsprojekt, bei dem jeder seine Aufgaben erfüllen muss. Wir wollen keine Bauvorhaben verhindern, haben immer darauf hingewiesen was möglich ist und was nicht. Zusammen mit der Stadt wollen wir alles dafür tun, um weiter wachsen zu können“, sagt Zobel.

Der bürokratische Werdegang bei Projekten solcher Größenordnung sei immer mit mehreren Behörden eingebunden. Dessen ist sich auch die Fachbereichsleiterin bewusst. „Wir wissen, dass weder die ZWAG noch die untere Wasserbehörde die Bauvorhaben verhindern will. Es muss nur jeder seine Aufgaben erfüllen, damit wir Planungen für neue Gebiete beschleunigen können und nicht wegen ähnlicher Hindernisse ausgebremst werden“, lenkt auch Hübner ein.

In Zukunft soll mehr Regenwasser versickern können. „Das ist auch für das Grundwasser förderlich. Dazu wäre eine Maßnahme, Flächen zu entsiegeln, die wenig Nutzen haben. „Denn so viel Bodenbelag, Platten und Beton hindern das Wasser daran, im Boden zu versickern“, erklärt Zobel. Das könnten gepflasterte Areale und alte Parkplatzflächen sein, die wenig genutzt werden.

Von Christin Assmann