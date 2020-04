Hochzeiten abgesagt: In Grimmen wird 2020 kaum geheiratet

Grimmen

Zwischen 40 und 50 Paare schließen jährlich in Grimmen den Bund fürs Leben. Doch Corona überschattet in diesem Jahr alles – auch den schönsten Tag des Lebens. Standesbeamtin Sylvia Wehlitz wird in den kommenden Monaten vermutlich so selten wie noch nie verliebte Brautpaare zu Gesicht bekommen. Aus guten Gründen. „Große Feiern sind derzeit nicht erlaubt, selbst die Hochzeitsgesellschaften sind auf die Kernfamilie und zwei Trauzeugen begrenzt.“

Für die Standesbeamtin ist es nachvollziehbar, dass bereits geplante Hochzeiten für den August und den entfernten Oktober abgesagt wurden. „Sie wissen nicht, wann sie einen Raum für die Feier buchen können. Auch die Flitterwochen sind aktuell eher unmöglich. Ganz zu schweigen davon, dass die Familie nicht an einem großen Tisch zusammenkommen kann.“ In Anbetracht der Situation sei es verständlich, den großen Tag lieber auf die Zeit nach Corona zu verschieben.

Hochzeiten mit Fragezeichen

Die nächsten zwei Hochzeiten sind für Ende Mai geplant. Doch selbst die, seien noch mit einem kleinen Fragezeichen versehen. 18 Termine für 2020 wurden im Standesamt Grimmen bereits im vergangenen Jahr verankert. „In anderen Jahren melden sich dann eigentlich viele Paare für Sommer-Hochzeiten an. Doch diese Welle blieb in diesem Jahr komplett aus.“ Zwischen Januar und dem heutigen Tag, traute Sylvia Wehlitz zwei Paare. Eines heiratete aufgrund des verführerischen Datums am 20.02.2020. Das andere gab sich am Valentinstag das Ja-Wort.

Zwei Drittel der Paare geben sich in der Regel das Ja-Wort im Rathaus. Ein Drittel entscheidet sich für das Trau-Zimmer im Wasserturm. Doch dieser ist seit dem Ausbruch der Pandemie geschlossen. Heiraten ist aktuell also nur im Rathaus möglich. Dort sei ausreichend Platz, um Mindestabstände einzuhalten. Trotzdem sind bei den Trauungen aktuell nur die Eltern, zwei Trauzeugen und im Haushalt lebende Kinder gestattet. Nicht einmal Geschwister und Großeltern gehören zur Kernfamilie.

Von Carolin Riemer