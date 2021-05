Hohendorf

Die Kirche in Hohendorf verfügt zwar über zwei Glocken. Aus Sicherheitsgründen darf jedoch nur eine der beiden geläutet werden, berichtet Pastor Jim Brendel. Bevor das Gotteshaus zum Beispiel zu Gottesdiensten oder bei Bestattungen wieder zweistimmig klingen kann, muss die spezielle Aufhängung der Klangkörper im Turm fachgerecht rekonstruiert werden.

„Das Geld für die dafür notwendigen Arbeiten haben wir inzwischen unter anderem dank der Spenden der Familie Gärtner zusammen“, informiert der Pastor, der mit Kosten von bis zu 15 000 Euro rechnet. Ein Angebot von der Firma Turmuhren und Läuteanlagenbau Udo Griwahn aus Grimmen sei eingeholt und auch der zuständige Glockensachverständige werde in das Vorhaben einbezogen.

Geläutet wird weiterhin per Hand

Anders als in vielen anderen Gotteshäusern der Region wird das Geläut in der Hohendorfer Kirche nach wie vor per Hand bedient. Zwar wäre eine Umstellung auf Computersteuerung prinzipiell möglich. Aber gemäß dem Wunsch des Gemeindekirchenrates soll es vorläufig beim manuellen Betrieb bleiben.

„Viele Jahrzehnte hinweg leistete Adolf Ratz als Glöckner treue Dienste und kümmerte sich auch um die Belange des Friedhofes. Dafür ist ihm die Kirchengemeinde sehr dankbar“, erzählt Jim Brendel. Inzwischen habe Bodo Höft diese Aufgaben übernommen, so dass auch die Grabanlagen, Wege und Bäume weiterhin einen sehr gepflegten Eindruck machen. „Es ist wichtig, dass der Friedhof in Ordnung ist, denn hier treffen sich viele Menschen und reden miteinander“, so der Pastor.

Der Zuständigkeitsbereich von Pastor Jim Brendel umfasst die Kirchen in Katzow, Neu Boltenhagen, Hohendorf und Zemitz. Quelle: Tom Schröter

Pastor Brendel hofft, dass die Arbeiten im Kirchturm in diesem Jahr umgesetzt werden, sprich: die Handwerker das Vorhaben terminlich eintakten können. Das Gleiche gilt für die ebenfalls 2021 geplanten Arbeiten am Reetdach der nebenstehenden Pfarrscheune. „Hier ist der First fachgerecht abzudichten. Mit einer Firma wurde hierfür bereits Kontakt aufgenommen“, teilt der Pastor mit.

Kirchengemeinde zählt etwa 700 Mitglieder

Die Scheune, die nach der Wende vor dem Verfall bewahrt wurde, wurde vor der Corona-Pandemie in Zusammenarbeit mit der Kommunalgemeinde regelmäßig für Begegnungen genutzt. Hier versammelten sich Chöre, wurden Ausstellungen gezeigt und das alljährliche Erntedankfest gefeiert. Unter den im Zuge der Epidemie verhängten Kontaktbeschränkungen litt auch das Gemeindeleben der etwa 700 Mitglieder zählenden Kirchengemeinde, zu der die Kirchen in Hohendorf, Zemitz, Katzow und Neu Boltenhagen gehören. Jim Brendel hofft, dass wegen allgemein sinkender Inzidenzen so bald wie möglich wieder Präsenzgottesdienste stattfinden können. „Andererseits habe ich in der Corona-Zeit viele persönliche Kontakte zu Gemeindemitgliedern am Telefon wiederaufgefrischt“, erklärt der 63-Jährige.

Ende 2023 möchte Jim Brendel in den Ruhestand gehen. 1994 trat er seinen Dienst als Pastor der Kirchengemeinde Katzow/Neu Boltenhagen an. Anfang 1996 kamen die Kirchen in Hohendorf und Zemitz hinzu. In den vergangenen Jahrzehnten wurden die einzelnen Gotteshäuser mit großem Aufwand baulich in Ordnung gebracht. Die Sanierungsarbeiten an der St.-Marien-Kirche in Neu Boltenhagen sind seit nunmehr elf Jahren im Gange. „Natürlich gibt es an allen vier Standorten noch Bedarf“, räumt der Geistliche ein. In Hohendorf etwa ist die Orgel nicht spielbar – das Geld für die Aufarbeitung des Instruments ist noch nicht zusammen. Auch dieses Anliegen bietet sich als ein sinnvolles Spendenobjekt an.

Von Tom Schröter