Hohenwieden: Bau der neuen Dorfgemeinschaftshäuser läuft auf Hochtouren

Hohenwieden

Der Bau zweier Dorfgemeinschaftshäuser sowie eines zusätzlichen Gebäudes für Freizeitaktivitäten, geht in der SOS-Dorfgemeinschaft Hohenwieden gut voran. „Die Corona-Pandemie hat uns bis dato nicht so viel Zeit gekostet. Wir liegen aktuell im Zeitplan“, erklärt Hans-Peter Fromm, Leiter der SOS-Dorfgemeinschaft. Der Verein SOS-Kinderdorf investiere als Träger eine siebenstellige Summe, berichtet Fromm. Rund eineinhalb Jahre Bauzeit sind geplant. „Wenn der Winter 2020/2021 wird wie die vergangenen, rechnen wir im Spätjahr 2021 mit der Fertigstellung“, sagt Hans-Peter Fromm.

Neubau bietet Platz für ältere Menschen mit Behinderungen

„Inzwischen sind mehrere Bewohner und Tätige in den Werkstätten im Alter zwischen 50 und 60 Jahren. Diese Leute gehen natürlich nach und nach aus dem Arbeitsprozess, sollen aber in ihrer gewohnten Umgebung bleiben können“, erklärt der Leiter der SOS-Dorfgemeinschaft. Darum entstehen nun zwei weitere Dorfgemeinschaftshäuser mit insgesamt 18 Bewohnerplätzen. „Es werden Mehrgenerationenhäuser sein. Heißt konkret: Junge und ältere Menschen werden gemeinsam unter einem Dach wohnen“, erklärt Hans-Peter Fromm.

Ein weiteres Gebäude wird zwischen den beiden Wohnhäusern errichtet. In diesem finden dann künftig Tagesangebote für behinderte Menschen im Rentenalter statt. „Geplant ist zudem, dass diese Räumlichkeiten und die Angebote von Leuten mit Beeinträchtigungen aus der Umgebung genutzt werden können. Wer also beispielsweise nicht mehr in unserer Werkstatt tätig ist oder bereits in einer anderen Wohnform lebt, kann in diesem Haus dann an den verschiedensten Angeboten teilnehmen“, beschreibt der Leiter der SOS-Dorfgemeinschaft.

Die Arbeiten in der SOS-Dorfgemeinschaft Hohenwieden kommen trotz Corona gut voran. Quelle: Raik Mielke

Leben sofort vom Baugeschehen getrennt

Seit Beginn der Corona-Pandemie weisen große Hinweisschilder an den Zuwegungen darauf hin, dass in der SOS-Dorfgemeinschaft Hohenwieden ein Besuchsverbot gilt. „Wir sind eine große Dorfgemeinschaft und wollen die Infektionsrisiken so gering wie möglich halten“, betont Hans-Peter Fromm. Darum wurde bereits zu Beginn der Corona-Pandemie das Baugeschehen vom normalen Leben in der Dorfgemeinschaft getrennt.

„Es wurden sofort Zäune aufgestellt, so dass Bauarbeiter und Bewohner nicht in Kontakt kommen. Dies war die einzige Möglichkeit, auch in diesen Zeiten die Arbeiten relativ normal weiterführen zu können“, erklärt der Leiter. Zudem wurde die tägliche Anfahrt der Baufahrzeuge so organisiert, dass sie den Weg über Grellenberg-Ausbau und die Grellenberger Straße nehmen, um nicht durchs Dorf fahren zu müssen.

Durch diese Maßnahmen sieht es aber aktuell danach aus, dass bereits zum Jahresende mit dem Innenausbau begonnen werden kann.

Und wie Hans-Peter Fromm erklärt, haben alle an den Baumaßnahmen beteiligten Firmen ihren Sitz in der Region. „Sie kommen beispielsweise aus Grimmen, Stralsund und Greifswald. Diese regionale Zusammenarbeit war uns sehr wichtig“, betont er.

Von Raik Mielke