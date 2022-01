Hohenwieden: Isolation in Pandemiezeiten sorgt für Einnahmeausfälle und strukturelle Veränderungen 

Grimmen

„Wir müssen einfach konstatieren, dass uns die Auswirkungen und Herausforderungen der Corona-Pandemie auch im neuen Jahr weiter begleiten werden“, sagt Hans-Peter Fromm. Der Leiter des SOS-Kinderdorfs Vorpommern erklärt im großen OZ-Interview, wie viel situativen Pragmatismus und Kreativität es in den vergangenen zwölf Monaten gebraucht hat und wie die Entwicklung des Kinderdorfs im Jahr 2022 weitergehen soll.

Neben der Eröffnung zweier Hausgemeinschaften und einer neuen Tagesgruppe wird sich im neuen Jahr auch am Standort Schwerin einiges tun. Aber es wird auch – pandemiebedingt – zu Umstrukturierungen im Kinderdorf vor den Toren der Stadt Grimmen kommen müssen. Dies betrifft im speziellen den Hofladen, für den eine neue Infrastruktur geschaffen werden muss.

Das SOS-Kinderdorf im Jahre 2021: Breit aufgestellt und weit über die Dorfgrenze Hohenwiedens hinaus

Hans-Peter Fromm, Leiter des SOS-Kinderdorfs Vorpommern. Quelle: Raik Mielke

Bei der Eröffnung der SOS-Dorfgemeinschaft Grimmen-Hohenwieden im Jahr 1999 lagen die Angebotsschwerpunkte in den Bereichen „Wohnen und Arbeiten für Menschen mit Behinderungen“. „Aber schon 2001 wurde der Blick über die Hohenwiedener Dorfgrenzen hinaus gerichtet und die SOS-Kindertagesstätte ‚Hermann Gmeiner‘ in Grimmen eröffnet“, betont Hans-Peter Fromm. Mit dem Hort im SOS-Familienzentrum und der Waldkitagruppe in Hohenwieden wurde dieses Angebot in der Folgezeit auf drei Standorte erweitert. Im Jahr 2012 kamen die „Frühen Hilfen“ und die „Familienbildung“ im SOS-Familienzentrum in Grimmen dazu.

„Seit 2015 sind wir im Rahmen der Flüchtlingshilfe in der Migrationssozialarbeit an den Standorten Grimmen, Tribsees und ab 2021 auch in Barth aktiv“, erklärt der Leiter des SOS-Kinderdorfs. Die Angebote der „Ambulanten Hilfen zur Erziehung“ folgten ab 2018 an den Standorten in Grimmen und Barth.

Und auch in der Landeshauptstadt hat das SOS-Kinderdorf Vorpommern inzwischen seine Spuren hinterlassen. „Im Jahr 2019 haben wir in Schwerin die „Hilfen zur Erziehung“ mit Angeboten für Kinder, Jugendliche und Familien eröffnet. Die Angebote beinhalten stationäre Wohnangebote für Kinder und Jugendliche sowie ambulante Hilfen“, erklärt Fromm.

2023 wird das SOS-Kinderdorf Schwerin eigenständig

„Mit der Kinder- und Jugendwohngruppe und den ambulanten Hilfen in Schwerin haben wir die richtigen Entscheidungen für die Erweiterung der Angebote in der Landeshauptstadt getroffen“, ist sich Hans-Peter Fromm sicher. Noch wird der Standort in Schwerin durch das SOS-Kinderdorf Vorpommern verwaltet. Durch den gestiegenen organisatorischen Aufwand und die wachsenden Angebote wird das „SOS-Kinderdorf Schwerin“ aber ab dem 1. Januar 2023 eigenständig.

Die Vorbereitungen hierfür laufen auf Hochtouren. „Im Schweriner Stadtteil Lankow konnte der SOS-Kinderdorf e.V. bereits ein städtisches Grundstück für den Neubau von drei Wohngruppen erwerben. Bereits in diesem Jahr soll der erste Spatenstich vollzogen werden“, betont Fromm.

Neue Wohngruppen in Hohenwieden sollen im Februar bezogen werden

Mittlerweile fester Bestandteil im Bild der Dorfgemeinschaft sind die Neubauten der beiden Hausgemeinschaften und das Gebäude der Tagesgruppe. „Das Baugeschehen hielt uns 2021 fortwährend in Atem, da sich im Laufe des Jahres doch einige Verzögerungen ergaben“, sagt der Leiter des Kinderdorfes und betont: „Derweilen laufen die Abschlussarbeiten. Wir werden ab Februar mit dem Bezug der neuen Häuser beginnen können.“

Dies bedeutet auch, dass neue Stellen geschaffen werden. Erste Bewerbungsgespräche sind bereits gelaufen.

„Unsere ältesten Bewohner sind mittlerweile im Rentenalter angelangt. Wir wollten es ihnen ermöglichen, ihren Rentenabend bei uns zu verbringen. So können sie weiterhin in ihrer vertrauten Umgebung hier im Dorf bleiben und tagsüber einer sinnvollen Beschäftigung nachgehen“, erklärt Hans-Peter Fromm das Anliegen der drei neuen Häuser in Hohenwieden.

Neue Perspektive für Dorfladen und Café muss her

Aber es gibt auch Folgen der Pandemie, die das SOS-Kinderdorf Vorpommern deutlich spürt. „Der Kontakt zu den Menschen der Region ist deutlich eingebrochen. Da wir uns an die Regelungen der Eingliederungshilfe halten müssen, sind unser Dorf und somit auch die Angebote für Betriebsfremde in Pandemiezeiten nicht zugänglich“, erklärt Hans-Peter Fromm.

Konkret bedeutet dies: Der Dorfladen und das Café konnten über Monate nicht öffnen. „Hier müssen wir für uns selber neue Perspektiven schaffen, da eine Infrastruktur unter den gegebenen Voraussetzungen nicht möglich ist“, sagt der Leiter und erklärt: „Das neue Jahr wird zeigen, wie es diesbezüglich weitergeht. Was ich bereits sagen kann ist, dass es den Dorfladen in der jetzigen Form so nicht mehr geben wird.“

Auch die Vermarktung der eigenen Produkte gestaltet sich in Pandemiezeiten schwierig. „Wir konnten in 2021 nur auf einem Markt präsent unsere Produkte anbieten. Einzig die Landwirtschaft und die Käserei sind von dem Einnahmeausfall nicht so stark betroffen. In den Bereichen Holzwerkstatt oder Weberei sind die Folgen deutlicher spürbar“, erklärt Fromm und meint: „Es wird ganz einfach darum gehen, sich den Bedingungen durch strukturelle Veränderungen anzupassen. Denn ich gehe davon aus, dass wir auch 2022 mit diversen Einschränkungen leben müssen.“

