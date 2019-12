Hohenwieden: Weihnachtliche Klängen schallen durch die Dorfgemeinschaft

Hohenwieden

Letztes Konzert(chen) des Jahres in der SOS-Dorfgemeinschaft Hohenwieden, ein bis auf den letzten Platz ausverkaufter Saal und hochklassige Musik. Mit einem traumhaften Konzert für Harfe und Flöte verabschiedet sich die monatlich stattfindende Konzertreihe in die Weihnachtspause.

Im roten Scheinwerferlicht betreten die beiden Künstlerinnen Ev Pielucha-Freiwald ( Flöte) und Sophia Warczak (Harfe) die mit Tannenzweigen geschmückte Bühne des Theaters in Hohenwieden.

Das Duo „ InBetween“ präsentiert ein klassisches und besonders abwechslungsreiches Konzert, bei dem auch die Besucher eine entscheidende Rolle spielen. Denn gemeinsam singen die Gäste bekannte Weihnachtslieder. Beginnend bei festlichem Barock geht die Reise aber zuerst über französische Romantik bis hin zum Irish Folk und wird letztendlich abgerundet durch modernen Tango.

„Wir haben auch Stücke mitgebracht, die eigentlich gar nicht für Harfe und Flöte geschrieben wurden. Da sie uns aber so gut gefallen und sehr gut in die Vorweihnachtszeit passen, wollten wir sie unbedingt in unser Programm mit aufnehmen“, begrüßt Sophia Warczak die Besucher und zeigt sich von der Konzert(chen)reihe angetan: „Es ist für einen Künstler besonders schön, vor einem ausverkauften Haus zu spielen.“

Gemeinsam gehen die Musikerinnen dann auf die Suche nach Möglichkeiten der Kombination der beiden Instrumente und lassen neben unbekannten Werken auch bekannte Melodien erklingen. So erleben die Gäste alles von Barock bis Moderne, von Sonate bis Tango - von Träumerischem, Klassischem, bis hin zu Temperamentvollem.

Und das die beiden ein eingespieltes Duo sind, wird sofort klar. Schon im Studium spielten sie gemeinsam – als Solisten mit der Norddeutschen Philharmonie in Rostock. Danach gingen die Wege auseinander – Oslo, Dresden, Amsterdam, Utrecht. Bis sie sich im Jahre 2013 erneut kreuzten und das Duo „ InBetween“ gegründet wurde.

Von Raik Mielke