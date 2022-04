Warum verhält sich der Hund auf eine bestimmte Weise und was will er mir damit sagen? Hundetrainerin Christine Kuhlmann hat die Lizenz zum Aufklären und hilft Interessenten bei der Erziehung und richtigen Kommunikation mit ihren treuen Vierbeinern. Was ihre wichtigsten Tipps für den Umgang von Herrchen mit Hund sind.