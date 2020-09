Holthof

Wer im kleinen Ort Holthof im Norden von Grimmen vorbeikommt, kommt am großen Betrieb im Ort gar nicht vorbei. Seit 1990 ist der Landmaschinenhändler Baase mit seinem Betriebsgelände direkt am Dorfeingang ansässig.

„Ich habe die Firma hier 1990 auf dem Gelände der Reparaturwerkstatt der LPG Pflanzenproduktion Vorland gegründet. Am 1. Juli habe ich eröffnet, einen Monat später kam mein erster Mitarbeiter, ein paar Monate später waren es schon fünf“, erzählt Reinhard Baase von den Anfängen. Heute hat der Betrieb, der inzwischen von seinem 30-jährigen Sohn Robert Baase geführt wird, 67 Mitarbeiter.

Anzeige

Eduard Schuck war von Beginn an dabei

Mit der Ansiedlung im kleinen Holthof ergriff der Firmengründer nach der Wende eine Chance, dabei arbeitete er selbst zuvor nicht in der LPG und stammt auch nicht aus dem Ort. „Ich bin hier nur auf dem Weg zur Schule immer dran vorbeigefahren. Nach der Wende gab es von einigen Leuten, die vorher in der LPG waren, den Plan hier etwas aufzubauen – ich habe mich dann davor gespannt“, erzählt der 60-Jährige.

Weitere OZ+ Artikel

Vom Beginn an mit dabei war Eduard Schuck. Der 70-Jährige ist gebürtiger Holthofer und lebt bis heute im Dorf. „Ich bin hier geboren und hier sterbe ich“, sagt der fitte Rentner mit einem Grinsen. Bis heute hilft er noch bei der Firma Baase aus. Laut ihm war der Betrieb ein Glücksfall für den Ort, den er schätzt, weil es ruhig und trotzdem Stadtnah sei: „Dadurch ist Holthof interessanter geworden und es haben sich auch andere Firmen angesiedelt.“ Seit 1990 hat sich der Ort aus Sicht von Eduard Schuck zum besseren entwickelt. Zuvor sorgten die Kuhställe für unangenehmen Geruch und Dreck auf der Straße.

Ihr Newsletter für Grimmen und Umgebung Alle News und Tipps rund um Grimmen und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Schloss als wichtiger Punkt der Kindheit

Heute leben gut 100 Menschen im Ort nördlich von Grimmen, als die LPG mit dem Bau von Wohnblöcken junge Genossenschaftsmitglieder in den Ort lockte, waren es doppelt so viele. Von den Maßnahmen profitiert Eduard Schuck bis heute: „Ich habe damals die letzte freie Doppelhaushälfte bekommen, in der ich bis heute wohne. Wir haben uns riesig gefreut.“ Vor der Ansiedlung gab es nur auf einer Straßenseite Häuser, auf der anderen waren Felder.

Schuck wohnte vorher auch schon im Schloss, das am Ende des Dorfes zwischen Bäumen steht, in einer Wohnung. „Schlafzimmer und Wohnzimmer waren sechs mal sechs Meter und 3,50 Meter hoch. Im Winter mussten wir Unmengen verheizen“, erzählt Schuck. Das Schloss war auch schon in seiner Kindheit ein Bezugspunkt. Mit Freunden schlich er sich heimlich auf den Turm zum Kartenspielen. Oder sie gruben auf der Suche nach einem Schatz den Boden um. „Wir hatten gehört, dass der Hiddensee Schatz dort vergraben wurde – den wollten wir natürlich finden. Wir wussten ja nicht, dass der da schon lange nicht mehr da war“, blickt Schuck auf Erlebnisse aus seiner Kindheit zurück. Den Schulweg nach Grimmen legte er meist auf direktem Weg zu Fuß zurück.

Die Lage ist ein Standortvorteil

Seitdem hat sich Infrastrukturell viel getan. Die Häuser wurden an die Kanalisation angeschlossen und die Anbindungsstraße wurde ausgebaut. „Das war auch für uns wichtig. Holthof ist für uns ein guter Standpunkt, weil wir mitten in unserem Verkaufsgebiet Vorpommern liegen und man nur fünf Minuten von der Autobahn zu uns braucht“, beschreibt Robert Baase Standortvorteile für den Landmaschinenhändler. Vater Reinhard stimmt ihm zu: „Wir haben den Standort nie bereut. Die Lage ist sehr gut mit der Nähe zu Grimmen und mitten in Vorpommern. Wir müssen es nur schaffen, dass die Leute extra für uns hierher kommen, weil wir an keiner Durchfahrtsstraße liegen.“

Vater und Sohn Baase betonen dabei auch, dass sie sich in Holthof gut angenommen fühlen. Es sei „ein Geben und Nehmen“ so Reinhard Baase. „Es beschwert sich keiner, wenn die Maschinen beim Rückwartsfahren auch mal zu später Stunde piepen oder sonst laut sind“, sagt Robert Baase. Im Gegenzug kümmere sich die Firma um die Pflege des nahegelegenen Teichs.

Geschäft in der Region besonders

Durch die Struktur der Landwirtschaft in Vorpommern unterscheidet sich das Geschäft der Firma Baase von vielen anderen. Durch die wenigen Landwirte mit teils sehr großen Flächen verkaufen sie zwar weniger, aber dafür größere Maschinen. „Ich liebe die Region und möchte das nicht tauschen. Das sind genau die Sachen, mit denen wir gerne arbeiten“, sagt Robert Baase. Inzwischen komme es aber nicht mehr nur auf größer und stärker an, sondern auf intelligente Lösungen und Automatisierung.

Von Niklas Kunkel