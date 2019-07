Holthof

Seit ein paar Wochen kreischen die Sägen im kleinen Wald bei Holzhof. Spaziergänger und Anwohner sind verwundert, wie viel Holz dort eingeschlagen wird.

„Das ist schon eine gewaltige Menge, wenn man die Stämme am Wegesrand liegen sieht“, sagt Günter Knüppel, Einsatzleiter vor Ort und ehemaliger Forstdirektor, der die Arbeiten in diesem Privatwald koordiniert. Aber es sei auch seit mehr als fünf Jahren vor Ort forstwirtschaftlich so gut wie gar nichts unternommen worden, ergänzt er. Und weil auch im Wald bei Holthof das sogenannte Eschentriebsterben um sich greift und zahlreiche Bäume geschädigt und teilweise schon umgestürzt sind, seien die jetzigen Eingriffe dringend notwendig.

Das kleine Waldstück bei Holthof wurde jetzt stark durchforstet. Die besten Stämme gehen nach Indien. Quelle: Almut Jaekel

„Einerseits ist es ein Pilz, der die Wurzeln angreift und innerhalb weniger Jahre das Versorgungssystem der Bäume so zerstört, dass sie sterben“, sagt Knüppel. Zusätzlich sorge der Eschenbastkäfer, der sich unter die Rinde dieser Laubbäume bohrt und dort die Leitungsbahnen verletzt dafür, dass der Baum stirbt.

Sehr viele Bäume seien im etwa 30 Hektar großen Holthofer Wald abgestorben und teilweise umgefallen. „Oder sie drohten umzufallen, und das ist gefährlich. Etwa 80 Prozent der Holzmenge, die jetzt dort geborgen wurde, stamme von diesen Bäumen, sagt Günter Knüppel. „Das sind ungefähr 1000 Festmeter Holz“, informiert er. Zusätzlich wurden auch alle Bäume entfernt, die schon krank waren, aber noch standen.

„Die Arbeiten laufen sehr organisiert ab und genau nach den Absprachen, die wir als Forstbehörde im Vorfeld mit dem Einsatzleiter vorgenommen haben“, betont Revierförster Hendric Woytek vom Poggendorfer Forstamt. Auch mit der Naturschutzbehörde sei im Vorfeld genau geklärt worden, wie gearbeitet wird. So wurde das Areal um einen sogenannten Horstbaum eines Bussards ausgelassen, um den Greifvogel nicht zu stören, erzählt Günter Knüppel.

In Absprache mit dem Revierförster wurden die Maßnahmen durchgeführt. Notwendig waren sie unter anderem aufgrund des Eschentriebsterbens. Quelle: Almut Jaekel

„Richtige Löcher sind im Wald nicht entstanden, weil die Naturverjüngung schon vor den Arbeiten eingesetzt hatte“, erklärt Knüppel. Ahorn, Buchen und auch wieder Eschen hätten sich selbst dort vermehrt und würden sehr natürliche Strukturen im Wald bilden. Die Naturverjüngung wie sie in Holthof angestrebt wird, sei sehr anspruchsvoll, aber auch das Beste für den Wald und das ökologische Gleichgewicht.

In Zukunft soll in diesem kleinen Waldstück öfter Holz geschlagen werden. „So können wir gewährleisten, dass für die nachwachsenden Bäume genug Licht einfällt“, begründet der Fachmann.

Zusätzlich zu den Bäumen, die bisher innerhalb des Waldes an den einzelnen Standorten zu finden waren, verändert sich die Vegetation. „Dort, wo bis vor zwei Jahren noch sehr nasse Standorte waren, ist es jetzt wesentlich trockener. Deshalb ziehen Arten wie Buche und Ahorn von den Waldrändern dorthin“, erklärt der Einsatzleiter.

Die Trockenheit habe aber andererseits den Vorteil, dass die dringend notwendigen Maßnahmen überhaupt durchgeführt werden können. Denn an einigen Stellen des Waldes war es in der Vergangenheit so nass, dass die Waldarbeiter dort nicht mit größeren Maschinen hätten arbeiten könne.

Weil die Bedingungen für uns jetzt ideal sind, wird das Holz schnell abgefahren, damit der Wald und der Weg nicht zerstört werden“, verspricht Günter Knüppel. Die Holzstämme werden vor Ort in Container verladen und gehen dann auf den Weg bis nach Indien, wo aus ihnen beispielsweise Möbel gebaut werden.

Almut Jaekel