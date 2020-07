Honig vom Förster: In der Waldimkerei in Bremerhagen wird wieder produziert

Bremerhagen

Es summt wieder an der Waldimkerei im Bremerhäger Forst. 1999 wurde offiziell der Imkerei-Betrieb eingestellt. Nun ist wieder Honig aus dem Naherholungsgebiet erhältlich – nicht zuletzt dank der Spendenbereitschaft der Leser der Grimmener OSTSEE-ZEITUNG.

OZ-Leser und Landesforst retten Waldimkerei vor dem Verfall

Im Mai 2017 wurde begonnen, die Waldimkerei zu sanieren. Quelle: OZ-Archiv

Sie sind Ende des Jahres 2016 dem Aufruf der jährlichen OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ gefolgt. Viele Jahre fristete die Waldimkerei nach der Schließung ein trauriges Dasein. Der Zahn der Zeit nagte unaufhörlich. Kaputte Fenster, ein undichtes Reetdach: Der 1959 erbauten Imkerei direkt im Wald drohte der Verfall. Auch vielen OZ-Lesern, lag – und liegt immer noch – das Gebäude am Herzen.

Rund 17 000 Euro sind bei der OZ-Aktion zusammengekommen. Das Forstamt Poggendorf, die Landesforst, der die hölzerne Imkerei gehört, investierte ebenfalls rund 17 000 Euro. Das Ergebnis: Die Waldimkerei im Bremerhäger Forst ist im Laufe der vergangenen drei Jahre wieder zu einem wahren Schmuckstück geworden – nicht nur mit Imkereitrakt, sondern auch mit einem Grünen Klassenzimmer.

Seit dem Frühjahr summt es wieder

Besonders bei schönem Wetter herrscht reges Treiben vor und in der Waldimkerei. Quelle: Anja Krüger

Ein erster Versuch im vergangenen Jahr, Bienenvölker in der Waldimkerei anzusiedeln, scheiterte. Seit dem Frühjahr macht sie nun aber ihrem Namen wieder alle Ehre. Denn, wie Förster Klaus Vorpahl nicht ohne Stolz erzählt, ist auch der in den vergangenen Monaten geerntete Honig, in die Vermarktung gegangen. „Honig vom Förster“ nennt sich sein Produkt, das von der zur Landesforst gehörenden Waldservice und Energie GmbH vermarktet wird. Der Förster, dessen Revier sich in Nachbarschaft zum Bremerhäger Forst befindet, hat allein zehn Völker in der Waldimkerei untergebracht. „Ein weiteres Volk gehört einem Kollegen und auch ein Mitarbeiter des Vereins Chamäleon, der hier in Bremerhagen das einstige Schullandheim betreibt, hat Bienenvölker hier“, erzählt er.

Abfüllungen für kleine und große Naschkatzen

Der „Honig vom Förster“ stamme aber ausschließlich vom Förster. „Zu kaufen gibt es ihn derzeit leider nur in Neu Pudagla auf der Insel Usedom im Waldladen“, berichtet er. „Aber vielleicht ja auch irgendwann im Forstamt in Poggendorf“, hofft er. Angeboten wird der helle, cremige Honig in drei verschiedenen Abfüllgrößen, als 170-, 265- und – für die großen Naschkatzen – als 344-Gramm-Abfüllung.

Vorpahl ist zufrieden mit seiner Ernte, wie das Ausschleudern des Honigs aus den Waben genannt wird. Mitte April habe er seine Völker in der Waldimkerei untergebracht. „Es war erstmal ein Versuch. Aber die Bedingungen waren dann optimal“, erzählt er. Zur Rapsblüte warm und trocken, da seien die Bienen fleißig gewesen. „Zweimal habe ich schon geerntet“, berichtet er. Nicht zuletzt auch dank der Unterstützung des Landwirtes, der große Blühwiesen und -streifen angelegt hat. So habe es immer Nahrung für die Immen gegeben. Zwei, drei Tage habe er bei jeder Ernte mit dem Schleudern der Waben zu tun. „Es ist ein sehr schönes, aber auch sehr aufwendiges Hobby“, sagt er. „Und reich wird man davon auch nicht“, fügt er schmunzelnd hinzu.

Aber er tue so etwas für den Naturschutz, ist er überzeugt. Wie es in einem Bienenstock aussieht, bleibt den Besuchern der Waldimkerei übrigens nicht verborgen. Vorpahl hat einen kleinen Schaukasten aufgestellt. Hinter einer Klappe verbirgt sich ein Stock. „Wichtig ist, dass nach dem Betrachten die Klappe wieder geschlossen wird“, bittet der passionierte Imker.

Einst bis zu drei Tonnen Honig geerntet 1959 wurde die Waldimkerei erbaut und stetig erweitert. Vorrangiger Zweck war die forstliche Nebenproduktion und die Ausbildung von Imkerlehrlingen. 120 Bienenvölker gab es zu Spitzenzeiten in der Waldimkerei. Ein bis drei Tonnen Honig und etwa 40 Kilogramm Wachs wurden jährlich gewonnen. Drei Lehrlinge wurden in der Waldimkerei Bremerhagen ausgebildet. Nach der Wende wurde nur noch stundenweise an den Bienen gearbeitet, bis der Betrieb der Imkerei 1999 schließlich vollständig eingestellt wurde. Um die Waldimkerei vor dem Verfall zu retten, rief die Grimmener OZ Ende 2016 ihre Leser innerhalb der alljährlichen Weihnachtsaktion zum Spenden auf. Unter anderem diese Aktion trug dazu bei, dass es jetzt wieder Honig aus dem Bremerhäger Forst gibt.

Nach der Ernte ist vor der Ernte

In der kommenden Woche will er sich ans Abschleudern, die letzte Ernte, machen. „Die Woche darauf werden die Bienen dann gegen die Varroamilben behandelt und dann wird eingefüttert“, erzählt Klaus Vorpahl. Und dann hoffe er, dass die Völker gut über den Winter kommen. Schließlich solle es im kommenden Jahr auch wieder „Honig vom Förster“ aus dem Bremerhäger Forst geben.

Von Anja Krüger