Horst

„De Pommerschen Engelspierken“ waren zu Gast in der Horster Dorfkirche und präsentierten das Musical „Durchkreuzte Wege“. Begrüßt wurden die Akteure von den Gästen um Nicole Chibici-Revneanu als alte Bekannte, den schließlich war sie einst Pastorin in der Nachbarschaft und auch die Musical-Akteure sind keine Fremden. Die Laientruppe hat ihr Domizil im Bibelzentrum Barth, deren komponierende Leiterin einige Jahre Pastorin in Groß Bisdorf war.

Nach drei Stücken mit reformatorischem Schwerpunkt haben die Engelspierken 2019 ein biblisches Musical rings um Passion und Auferstehung Jesu produziert. Die Uraufführung war im Greifswalder Dom. Und dann kam eine lange Coronapause. „Wir mussten das Stück angleichen. Es hat sich hinsichtlich der Hygienevorschriften bewährt, dass bei uns ganze Familien mitspielen“, erklärt Nicole Chibici-Revneanu vor Beginn.

Eine davon ist die hiesige Familie Wehmeier, die mit sechs Darstellern von Beginn an dabei ist. Leider musste aufgrund von Corona das Spielerische trotzdem stark eingeschränkt werden, die Darsteller haben jetzt beispielsweise alle einen Stuhl. Aber stimmgewaltig kommen sie als Sänger und Musiker beim Publikum in der Horster Kirche sehr gut an.

Engelspierken „Engelspierken“ ist ein Wort aus dem pommerschen Platt. Es meint zwar eine Libelle, heißt wörtlich übersetzt aber „Stückchen von einem Engel“. Die etwa 40 Darsteller um Leiterin Nicole Chibici-Revneanu wollen also die gute Botschaft überbringen. Die Texte des Stücks „Durchkreuzte Wege“ stammen von der Greifswalder Theologin Stephanie Schwenkenbecher, die Musik von Nicole Chibici-Revneanu.

Das Konzept des Stückes „Durchkreuzte Wege“ wurde von einer Gruppe Ehrenamtlicher aus der Musicalgruppe erarbeitet. Wie bei allen bisherigen Stücken hat die Greifswalder Theologin Stephanie Schwenkenbecher die Texte geschrieben, Pastorin Nicole Chibici-Revneanu die Musik. Und die Musik war sehr facettenreich und wurde instrumental von Klavier, Violine, Flöten, Gitarre Klarinette und sogar Percussion begleitet. Die rund 40 Akteuren überzeugten trotz Einschränkungen mit großer Spielfreude und nahmen das Publikum auf eine spannende Nacht zwischen Karfreitag und Ostern mit. Das Publikum dankte es mit tosendem Applaus und entließ die Darsteller nicht ohne Zugabe.

Von Roswitha Pendzinsky