Die Grundschule in Horst soll verkauft werden, weil ein neues Schulzentrum in Miltzow entsteht. Jetzt soll ein neuer Kulturverein gegründet werden, der die Angebote in Horst (Vorpommern-Rügen) koordinieren soll. Denn die Bürger aus Horst, würden die Räumlichkeiten gerne weiter nutzen.