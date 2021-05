Horst

So viel steht fest: Die kleine Grundschule in Horst schließt zum Ende des Schuljahres für immer ihre Pforten. Einige Horster wollen das Gebäude dennoch für die Öffentlichkeit erhalten.

Wenn das neue Schulzentrum in Miltzow in diesem Sommer für alle Schüler der ersten bis zehnten Klassen der Gemeinde Sundhagen eröffnet wird, endet die Schul-Ära nicht nur in Horst, sondern auch für die Brandshagener Grundschule und die Regionale Schule in Reinberg. Und während in die Brandshagener Einrichtung die Kita ziehen sollen, ist der Plan der Gemeinde, die beiden Schulen in Horst und Reinberg zu verkaufen. Damit sollen Eigenmittel des Schulneubaus in Miltzow refinanziert werden.

Schule als kulturellen Mittelpunkt erhalten

„Wir möchten aber unsere Schule in Horst als kulturellen Mittelpunkt des Dorfes erhalten – auch wenn sie verkauft wird“, sagte Ingrid Wölfel als Vertreterin einer Initiativgruppe während der jüngsten Sundhagener Gemeindevertretersitzung. Es hätte im Dorf bereits eine Befragung der einzelnen Haushalte gegeben, was die Einwohner für konkrete Vorstellungen haben. „Dadurch ist klar: Auf jedem Fall gibt es das Bedürfnis, dass in der Schule die Möglichkeit erhalten bleiben soll, dort Räume für verschiedene Aktivitäten zu nutzen – auch wenn es verkauft ist“, sagte Ingrid Wölfel. Deshalb sei das Ziel, in Horst einen Verein zu gründen, der sich dahinterklemmt.

„Wir fordern, dass in den Verkaufsvertrag verbindlich aufgenommen wird, dass Räume weiter von der Öffentlichkeit genutzt werden können“, betonte Ingrid Wölfel.

Verkäufe werden ausgeschrieben

„Diesen Vorschlag nehmen wir in die Diskussion der Gemeindevertreter auf“, versprach daraufhin Helmut Krüger, Bürgermeister der Gemeinde Sundhagen. Gegenwärtig würden die Wertgutachten zu beiden Schulverkäufen in Reinberg und Horst erstellt. Danach werden die Verkäufe ausgeschrieben. Als Mindestgebot für den Kaufpreis gelte das Ergebnis des Wertgutachtens.

„Gleichzeitig ist durch den potenziellen Käufer ein Nutzungskonzept einzureichen. „Krüger: Und das soll natürlich ins Dorf passen.“ Allerdings weiß auch er, dass die Zusage solcher Verbindlichkeiten in Kaufverhandlungen nicht einfach sei. „Vom Grundgedanken stimmen wir als Gemeindevertreter dem Antrag aus Horst jedoch zu. Die weitere Nutzung von Räumen in der dann ehemaligen Schule durch einen Verein ist im Interesse der Gemeinde und der Einwohner“, sagte der Bürgermeister.

Schule Horst In der Grundschule gibt es derzeit vier Klassenräume, eine Sporthalle mit großem Sportplatz, einen Essenraum, ein Lehrerzimmer, eine Aula, einen Werkraum, ein Computerkabinett und einen Hortraum. Das Gebäude ist bereits im 19. Jahrhundert als Schulgebäude errichtet worden und wurde zunächst von der Kirche betrieben. Es wird nicht auf der Denkmalschutzliste des Landkreises Vorpommern-Rügen geführt. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist es in gemeindlichen Besitz übergegangen, wurde jedoch bisher immer als Schule genutzt.

„Wir planen, einen Kulturverein in Horst zu gründen, der die Nutzung der Räumlichkeiten im Dorf durch alle Altersgruppen koordinieren soll“, erklärt jetzt Ingrid Wölfel das Horster Vorhaben genauer. Neben der Schule gibt es im Ort außerdem eine Turnhalle und eine Mehrzweckhalle in Gemeindebesitz und auch die Kirchgemeinde hat weitere Räume. Miteinander zu arbeiten, sich nicht das Wasser gegenseitig abzugraben und dabei alle Altersgruppen im Blick zu haben, sei das gemeinsame Ziel.

Einwohner wollen keinen Schandfleck

Es habe bereits eine Zusammenkunft mit Interessenten in Horst gegeben. Dort kam die Idee, die Schule für kulturelle Veranstaltungen zu nutzen, gut an. Aber es sei eben auch auf die anderen räumlichen Möglichkeiten in Horst hingewiesen worden.

„Auf jeden Fall wollen wir verhindern, dass das Schulgebäude als Spekulationsobjekt und eventuell sogar als Schandfleck endet“, sagt Ingrid Wölfel. Ihres Wissens nach gebe es bereits Kaufinteressenten im Dorf selbst. Ausschlaggebend sei natürlich der Preis. Vorstellen könne sie sich, dass von potenziellen Investoren im Obergeschoss beispielsweise betreutes Wohnen eingerichtet werde und in der unteren Etage Räume für Vereine und die Öffentlichkeit bereitgestellt werden.

„Deshalb freue ich mich, dass bei der Gemeinde unser Anliegen, diesen Passus in die Ausschreibung aufzunehmen, grundsätzlich auf offene Ohren gestoßen ist“, sagt sie.

Von Almut Jaekel