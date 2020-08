Horst

Der Straßenbau in Horst und Gerdeswalde (Kreis Vorpommern-Rügen) beginnt am Montag kommender Woche, dem 24. August. Dann ist der dortige Holperdamm Geschichte. Darüber informierte jetzt Sundhagens Bürgermeister Helmut Krüger ( CDU).

Wie vereinbart sei zuvor persönlich mit den Anwohnern gesprochen worden, da es coronabedingt keine Einwohnerversammlung gab. Begonnen werden die Arbeiten mit der künftigen Asphaltschicht in Richtung Feuerwehr.

Abschluss noch 2020

Ab Oktober soll dann im historischen Pflasterbereich, der unter Denkmalschutz steht, gebaut werden. In dieser Reihenfolge werde gearbeitet, informiert Krüger, weil die Pflasterarbeiten auch in der Herbst- und Winterzeit machbar seien. „Wenn irgendwie möglich wollen wir den Straßenbau in Horst nämlich noch in diesem Jahr beenden“, sagt Krüger.

Knapp 550 000 Euro soll das Ganze kosten. Etwas mehr als 412 000 Euro davon kommen als Fördermittel über das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt (Stalu) Stralsund.

Von Almut Jaekel