Horster Gemeindepädagogin: Wie sich die Arbeit für Birgit Wenzel in drei Jahrzehnten verändert hat

Horst

Gutes tun für Kinder – das ist für Birgit Wenzel eine wesentliche und erfreuliche Aufgabe. Sie ist seit fast als 30 Jahren als Gemeindepädagogin in der evangelischen Kirchengemeinde Horst tätig.

Auch ihre Kolleginnen in der Region, die in den verschiedenen Gemeinden zwischen Tribsees, Grimmen, Demmin, Jarmen und Altentreptow aktiv sind, wollen den Kindern und Familien vor Ort eine Heimat geben, vom christlichen Glauben erzählen, vielfältige Möglichkeiten für die Jungen und Mädchen bieten, um gute Gemeinschaft zu erfahren, gemeinsam musizieren, spielen, Geschichten erzählen, einfach mit den Kindern das Leben teilen, wie Birgit Wenzel sagt. Und als Katechetin arbeitet die 58-jährige seit 20 Jahren mit den Gemeindepädagogen im Demminer Bereich zusammen, ist für deren Weiterbildung und den Fachaustausch verantwortlich, organisiert dafür monatliche Konvente.

Ehrenamtlich mit Kindergruppen in Horst begonnen

Angefangen hat für Birgit Wenzel aber alles, als sie vor drei Jahrzehnten ein kleines Haus in Horst bei Grimmen kaufte. „Damals herrschte hier in der Kirchgemeinde mit Pastor Fred Burmeister eine Art Aufbruchstimmung“, erinnert sie sich. Und die junge Neu-Horsterin wollte dabei sein. Ehrenamtlich widmete sie sich der Arbeit mit Kindern. Das waren damals zunächst wenige, eigentlich nur die der Gemeindemitglieder“, erzählt die Frau, die ursprünglich Lehramt für Englisch und Russisch studierte und heute außerdem als Religionslehrerin an einer Grimmener Grundschule unterrichtet.

15 Jahre lang engagierte sich Birgt Wenzel zunächst ehrenamtlich in dieser Arbeit in der Kirchgemeinde, war aber gleichzeitig immer in der Pommerschen evangelischen Kirche mit der überregionalen Stelle für die Gemeindepädagogen betraut. „So konnte ich in meiner Gemeinde mitarbeiten und gleichzeitig konnten Praktikanten in den Horster Kindergruppen lernen“, sagt sie. Besonders gut habe sich die Zusammenarbeit mit der Grundschule im Ort, nur hundert Meter vom Pfarrhaus entfernt, entwickelt. Über die Jahre sei sie zum Nutzen aller Beteiligten gewachsen.

Schulzentrum bringt viele Veränderungen

„Birgit Wenzel arbeitet schon so viele Jahre in der Kirchgemeinde Horst, hat dort gemeinsam mit dem ehemaligen Pastor Fred Burmeister eine sehr lebendige und erfolgreiche und begeisternde Arbeit mit Kindern aufgebaut“, sagt auch Viviane Schulz, Pastorin im Sprengel „Kirchen am Sund“, zu dem die Horster Gemeinde gehört. Zur Christenlehre habe sie zum Beispiel schon mal ganze Schulklassen aus der Schule abgeholt. Schulz: „Birgit Wenzel ist eine wirklich positive Ausnahme. Die neue Schule – seit diesem Jahr besuchen die Kinder das Schulzentrum Sundhagen in Miltzow – habe jede Menge neue Entscheidungen und organisatorische Veränderungen mit sich gebracht, weiß die Pastorin.

Das bestätigt auch Birgit Wenzel selbst. „Ich musste meine Arbeit hier vor Ort völlig neu strukturieren“, erzählt sie. Die Kinder aus allen Orten gehen jetzt in Miltzow zur Schule, bleiben auch dort im Hort oder besuchen die Horte in ihren Heimatdörfern. Ehemals homogene Gruppen mussten geteilt werden, wiederum sind andere Kinder jetzt neu zusammengewürfelt und müssen erst zueinander finden. Wenzel: „Es gibt zusätzliche Fahrten, mehr Organisationsaufwand und große Umstellungen. Die Gruppendynamik ist durcheinander. Heute gehören zu ihren Horster und Reinkenhagener Kindergruppen etwa 30 Jungen und Mädchen.

Aber Birgit Wenzel lässt sich allerhand einfallen, um den Übergang zu meistern: Um den Kindern den Fußweg von der Miltzower Schule ins Reinkenhäger Pfarrhaus zu erleichtern, gibt es beispielsweise einen Traubenzuckerlolli, und die oft schweren Schultaschen nimmt sie im Auto mit und empfängt die Kinder dann an der Hauptstraße auf dem Weg zum Reinkenhäger Pfarrhaus.

Werte- und Umweltthemen aktuell

In den Gruppen selbst geht es – und daran hat sich über die Jahrzehnte nichts geändert – darum, das christliche Fundament spürbar zu machen. „Mit viel Spiel und Spaß. Wir haben Grund zur Freude“, betont die Pädagogin. Und doch fallen ihr viele Veränderungen über die Jahre auf. Dankbarkeit ist so ein Stichwort für sie.

Solche Überlegungen nimmt Birgit Wenzel mit in die Konvente der Gemeindepädagoginnen der Region, die monatlich stattfinden. Gegenwärtig steht die „Bewahrung der Schöpfung“ im Mittelpunkt. „Wie können wir den Kindern bewusst machen, dass wir alle von einer wunderbaren Schöpfung umgeben sind, dass alles so grandios aufeinander abgestimmt ist?“ Das sind Fragen, mit denen sie und ihre Kolleginnen sich dann beschäftigen. „Gleichzeitig wollen wir die Kinder darauf aufmerksam machen, wie und warum wir gut mit der Natur und Umwelt umgehen müssen“, greift sie ein ganz aktuelles Thema auf. „Auch dabei geht es um Dankbarkeit und darum, wie wir sie zeigen können“, sagt sie. Vorleben, vielleicht zum Umdenken anregen, all diese Aufgaben mit der Freude und Zuversicht des christlichen Glaubens angehen kann sie mit ihren Kolleginnen. Birgit Wenzel: „Das ist doch eine sinnvolle Aufgabe. Und deshalb bin ich auch sehr dankbar, diesen Beruf zu haben.“

Von Almut Jaekel