Grimmen

In Grimmen werden die Hortplätze knapp. Nicht alle Eltern künftiger Erstklässler in den beiden Grundschulen, die für ihren Spross einen Hortplatz beim jeweiligen Kooperationspartner beantragt haben, bekommen diesen auch von der Stadt bewilligt.

„Wir werden tatsächlich Anträge nicht bedienen können“, bestätigt Antje Groß-Klußmann, Geschäftsführerin des Familiensozialprojekts in Grimmen. Der Verein ist Kooperationspartner der Grundschule „Dr. Theodor Neubauer“. „Wir haben eine Betriebserlaubnis von 144 Plätzen. Zum Schuljahresbeginn wird unsere Kapazität ausgeschöpft sein“, berichtet sie. Aufstocken, also mehr Plätze schaffen, sei nicht möglich. In sieben Gruppen werden die Grundschüler betreut. „Hauptsächlich geschieht das in der Kita Findikus, teilweise aber auch in Klassenräumen der Grundschule“, berichtet sie. Sie sehe zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Möglichkeit, weitere Hortplätze zu schaffen. Jedoch habe man versucht, die Eltern zu unterstützen, sie beispielsweise rechtzeitig an die SOS-Kita „ Herman Gmeiner“ verwiesen.

Diese betreibt im SOS-Familienzentrum einen Hort in der Otto-Krahmann-Straße. Für die Grundschüler der Neubauer-Schule eine Alternative. Nicht aber für die Mädchen und Jungen, die die Friedrich-Wilhelm-Wander-Schule besuchen. Zu weit wäre der Weg quer durch die Stadt für die Steppkes.

Kooperationspartner in Sachen Hort an der Wander-Schule ist der Verein Jugendfreizeit. Auch dieser signalisierte, dass nicht alle Hortanträge von Eltern künftiger Erstklässler bewilligt werden können, wie Uta Zoth, in der Grimmener Stadtverwaltung zuständig für die Kinderbetreuung, berichtet. Rund 20 Anträge insgesamt – also für beide Horte – sei dies der Fall gewesen. „Auch wenn es keinen Anspruch auf einen Hortplatz gibt, sind wir dennoch daran interessiert, allen Kindern eine bedarfsgerechte Betreuung bieten zu können“, betont sie. „Vor allem für die Erstklässler“, fügt sie hinzu. Vorrang hätten allerdings jene, deren Eltern berufstätig sind.

Bereits zu Jahresbeginn zeichnete sich die Situation ab. Schon im Februar setzten sich die Stadt und die hortbetreibenden Kooperationsparter der beiden Grimmener Grundschulen zusammen. Das Problem: „Verlässliche Zahlen, also wie viele Mädchen und Jungen tatsächlich in welcher Schule eingeschult werden und wie viele Hortplätze zur Verfügung stehen, haben wir erst im Mai“, sagt Uta Zoth.

Dennoch habe sie bereits im Frühjahr vorsorglich Plätze im SOS-Hort reserviert. Dies stellte sich im Nachhinein als goldrichtig heraus. Denn während ihr für künftige Erstklässler der Neubauer-Schule nun kein Bedarf mehr bekannt sei, fehlten auch im Mai an der Wander-Schule immer noch Hortplätze. „Vier Erstklässler werden nun im SOS-Hort betreut“, berichtet Uta Zoth. Für sie will die Stadt auch den Transport organisieren. „Wir sind gerade in Verhandlung mit dem Fahrdienst Rodewald“, informiert die Stadtverwaltungsmitarbeiterin.

In Sachen Hortbetreuung in Grimmen scheint sich für das kommende Jahr also alles zum Guten zu wenden. Und in den kommenden Jahren? „Zunächst werden wir den Schuljahresanfang und die ersten Monate des neuen Schuljahres abwarten. Erfahrungsgemäß werden dann meist noch Plätze frei, weil Eltern von Grundschülern der höheren Jahrgänge ihre Plätze kündigen“, berichtet sie. Erst dann werde geguckt, ob für die darauffolgenden Schuljahre Kapazitäten geschaffen werden müssen. Denn, und das scheint neben leicht steigenden Schülerzahlen ein Grund für den diesjährigen Engpass zu sein, behalten auch einige Eltern den Hortplatz für ihren Spross, obwohl dieser kaum noch genutzt wird.

Die Betreuung der Kinder habe man, so betont Uta Zoth, seitens der Stadt auf alle Fälle immer Blick. Nicht nur in Bezug auf Hortplätze, sondern auch, was Krippen- und Kindergartenplätze und auch die Betreuung bei Tagesmuttis betrifft. „Derzeit haben wir vereinzelt sogar freie Kapazitäten“, informiert sie.

Anja Krüger