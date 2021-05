Franzburg

Szenen wie in einem Horrorfilm – so beschreibt Katharina Dittich aus Franzburg, was ihr und ihrer Freundin vor ein paar Tagen in den Hellbergen passiert ist. „Wir hatten Todesangst. Es grenzt an ein Wunder, dass wir uns retten konnten“, sagt die junge Frau.

Was ist am Spätnachmittag des 10. Mai passiert? Die beiden Frauen waren samt Hund zu einem Spaziergang durch das Naherholungsgebiet aufgebrochen.

„Wir waren gerade an der Blinden Trebel. Am gegenüberliegenden Ufer standen zwei große, weiße Hunde, knurrten und fletschten. Meine Freundin wusste gleich, dass das Hütehunde sind. Das war schon unheimlich, dann sind wir zügig weiter gelaufen. Die Hunde haben versucht, außen rum zu uns zu kommen. Dann haben wir zugesehen, dass wir wegkommen. Denn auf einmal waren sie hinter uns. Wir sind gerannt, so schnell wir konnten. Wir sind bestimmt eine halbe Stunde gelaufen, gekrochen, über Zäune geklettert und schließlich durch den Morast geschwommen.“

„Ich hab geschrien: Haut ab!“

Katharina Dittich hat noch überlegt, ihre Stiefel auszuziehen, denn die liefen voll Wasser und zogen sie nach unten. „In Todesangst hab ich geschrie’n: ,Haut ab’, doch irgendwann konnte ich nicht mehr. Ich dachte, aus dem Schilf kommen wir nie raus. Mit allerletzter Kraft wollten wir uns auf einen Hochsitz retten, den meine Freundin entdeckt hatte.“ Doch der war abgeschlossen. Irgendwie schafften es die beiden völlig erschöpften Frauen – immer noch mit dem eigenen Hund an der Leine – hinter einen Zaun. Schließlich ließen die Verfolger von ihnen ab, zogen sich zurück.

Szenen wie im Horrorfilm

„Wir haben uns dann bis zum Radweg durchgeschlagen. Hilfe holen konnten wir nicht, denn bei der Hetzjagd durch die Hellberge sind die Handys zu Bruch gegangen. Aber wir waren so froh, dass wir es geschafft hatten, diese Hunde abzuhängen. Und dann – wie im Horrorfilm, wenn sich die Leute nach so einem Kampf in Sicherheit wiegen – sahen wir an der Seite plötzlich wieder zwei Hunde, die um einem Auto herumliefen. Sie hatten uns noch nicht entdeckt, waren abgelenkt.“

Katharina Dittich geht davon aus, dass das zwei andere Hüte-Hunde waren, die auch aus dem abgezäunten Areal ausgebrochen waren. Jedenfalls hatten die zum Glück keine Lust, die Frauen anzugreifen. Völlig durchnässt und verdreckt konnten sich die Beiden nach Hause schleppen.

Die Hellberge in Franzburg, hier der Blick auf das Flachmoor, werden gern von Wanderern und Radfahrer als Erholungsgebiet genutzt. Quelle: Ines Sommer

Schnell stellte sich heraus, dass es sich bei den Angreifern um die Hütehunde handelte, die Schäfer Ingo Stoll zum Schutz seiner Schafe im Einsatz hatte. „Ich hatte die vier Hunde gerade zur Probe bekommen. Es ist mir unerklärlich, wie die ausbrechen konnten. Denn das Gebiet ist eingezäunt, und auf dem Zaun liegt eine Stromspannung von 8000 Volt“, sagt der Schäfer und schiebt hinterher: „Es tut mir sehr leid, was den Frauen passiert ist.“ Er wolle auch den entstandenen Sachschaden ersetzen.

Wie konnten die Hunde ausbrechen?

Gemeinsam mit dem Jäger hat Ingo Stoll die gesamte Zaun-Umrandung nach Löchern oder defekten Stellen abgesucht. Auch die Koppel wurde kontrolliert. Ergebnislos. „Ich hab die vier Herden-Schutzhunde dann erst mal rausgenommen“, so der 64-Jährige. Inzwischen sind die Tiere aber wieder im Einsatz.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bisher ist Schäfer Ingo Stoll, der die Fläche von etwa 120 Hektar in den Hellbergen seit 1996 mit seinen Schafen beweidet, immer ohne Hunde ausgekommen. „Hütehunde sind in der Anschaffung, aber auch in der Unterhaltung teuer. Aber was sollte ich machen, der Wolf hat in meiner Herde so viel Schaden angerichtet, dass ich nicht weiter zugucken kann, wie meine Herde immer kleiner wird. Das ist ja mein Lebensunterhalt“, sagt der Mann, der seit über 30 Jahren mit Schafen unterwegs ist.

Schäfer will mit Hunden Herden vor dem Wolf schützen

Erst Anfang Mai hatte der Schafhalter mit einer Aktion in der Stralsunder Altstadt auf die Bedrohung durch den Wolf aufmerksam gemacht (die OZ berichtete). Inzwischen sei das Resultat der Untersuchung mitgeteilt worden: „Die Schafe in den Hellbergen wurden eindeutig von einem Wolf gerissen“, sagt Ingo Stoll, der sich auch nicht einfach aus Franzburg zurückziehen könne, wie er betont. „Das Land habe ich von der Stadt Franzburg gepachtet, aber zur extensiven Pflege der Fläche durch die Schafe bin ich verpflichtet. Dafür habe ich einen Vertrag mit dem Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt und bekomme Geld, also muss ich die Leistung auch erbringen.“

Hütehunde in der Nähe von Wanderwegen?

„Ich verstehe ja, dass er seine Tiere durch den Wolf bedroht sieht, aber wir werden von den Hütehunden angegriffen. Und das in einem Naturschutzgebiet mit Naherholungscharakter. Dort gehen viele Familien spazieren, Kinder sind unterwegs. Die sind ja jetzt ständig in Gefahr“, befürchtet Katharina Dittich, selbst Mutter zweier Kinder. „Da geht es um Menschenleben.“

Gespräch im Amt Franzburg am 21. Mai

Wie kann das Problem nun gelöst werden? Sollten die Hunde abgeschafft werden? Oder müssen die Zäune erhöht werden? Sollte ein Untergrabschutz gebaut werden? Helfen weitere Schilder? Und wer bezahlt das alles? All diese Fragen sollten schnellstens geklärt werden. „Das ist auch in meinem Interesse, deshalb möchte ich ein Gespräch mit allen Beteiligten“, so Ingo Stoll. Die Behörden zeigten bisher aber eher wenig Interesse, sie gehen davon aus, dass das Ganze alleinige Sache des Schäfers ist. Immerhin gibt es nun am 21. Mai ein Gespräch im Amt Franzburg.

Franzburger Hellberge – ältestes Landschaftsschutzgebiet in Vorpommern-Rügen Insgesamt umfasst das Landschaftsschutzgebiet Hellberge südlich von Franzburg (Vorpommern-Rügen) 2200 Hektar. Die Naturschützer sind seit 1984 dort ehrenamtlich aktiv, haben zum Beispiel das Kalkflachmoor erweitert. Die Hellberge südlich von Franzburg sind das älteste Landschaftsschutzgebiet in Vorpommern-Rügen. Bereits 1934 stellte der Landrat des damaligen Kreises Franzburg-Barth einige Flächen unter Schutz. Mittlerweile ist das Areal auf 2200 Hektar angewachsen, und die genießen seit 1996 auch Schutzstatus. Ob Einheimische, Stralsunder oder Touristen, die gern das Hinterland der Küste erkunden – sie alle kommen hier gern auf ihre Kosten. Und das im Sommer beim Wandern und im Winter beim Rodeln oder sogar beim Langlauf. Herzstück des Landschaftsschutzgebietes (LSG) ist das Kalkflachmoor. Es ist den Naturfreunden aus Franzburg und Umgebung zu verdanken, dass dieses Gebiet erweitert wurde und nun von 0,6 auf 1,5 Hektar angewachsen ist. iso

Auch Katharina Dittich ist frustriert. „Die Polizei konnte mir nicht helfen. In Grimmen sagte man mir, weil nichts weiter passiert ist, könne man keine Anzeige aufnehmen. Das Ordnungsamt in Franzburg teilte mir zwar mit, dass man wegen unsachgemäßer Hundehaltung eine Anzeige aufnehme. Aber mehr ist bisher nicht passiert“, ist die 36-Jährige enttäuscht, dass sich keiner so richtig um das Problem kümmert. „Muss denn wirklich erst ein Mensch verletzt werden?“ Für Katharina Dittich und ihre Familie steht jedenfalls fest: Die Hellberge sind erst mal tabu.

Von Ines Sommer