Grimmen

Autofahrer, die in der Region rund um Hugoldsdorf ( Landkreis Vorpommern-Rügen) Strauße am Straßenrand sehen, sollten vorgewarnt sein. Der Polizei in Grimmen wurde am Mittwochabend gegen 17.40 Uhr gemeldet, dass auf der Straußenfarm in Hugoldsdorf bislang unbekannte Täter ihr Unwesen trieben.

Sie öffneten die Sicherungszäune und ließen die Vögel frei. Insgesamt 14 Tiere, die sechs Monate alt sind, ergriffen die Flucht. Etwa 1200 Euro ist jeder Strauß wert. Die Besitzerin hofft, dass sie von allein nach Hause zurückkehren. Wer einen Strauß sieht, möchte sich bitte im Polizeirevier Grimmen, oder bei der Besitzerin der Hugoldsdorfer Straußenfarm melden. Die Tiere sind nicht nachtaktiv. Es sei nicht das erste Mal, dass Unbekannte auf der Farm Zäune öffneten und Tiere frei ließen, heißt es aus dem Grimmener Revier.

Von Carolin Riemer