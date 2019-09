Grimmen

Wer kennt oder vermisst diesen Hund? Der Rüde wurde am Freitagmittag in der Otto-Nuschkestraße in Grimmen gefunden. Ein Halsband trug er nicht. Der Hund ist sehr zutraulich und ruhig. Bis auf den weißen Fleck an der Brust und der einen Vorderpfote, ist er komplett schwarz. Er steht sehr gut im Futter und sieht auch gut gepflegt aus. Derzeit wartet er im Tierpark Grimmen sehnsüchtig auf seinen Besitzer.

Von Carolin Riemer