Grimmen

Der Hund, der in der vergangenen Woche am Grimmener Kulturhaus einen kleineren Hund totgebissen hatte, muss ab sofort im Grimmener Stadtgebiet einen Maulkorb tragen und an die Leine. Darüber informierte jetzt Claudia Haiplick, die in der Stadtverwaltung den Fachbereich Soziales, Sicherheit und Ordnung leitet.

Der Angreifer-Hund gehört einem Grimmener, der in der Stadt und auch am Netto-Discounter regelmäßig mit seinem elektrischen Rollstuhl und dem großen braunen Hund unterwegs ist. Am Dienstag der vergangenen Woche hatte das Tier sich dort plötzlich losgerissen, ist über den Parkplatz und die Straße gelaufen und hatte sich auf einen kleinen Hund einer 87-jährigen Frau gestürzt und diesen sofort totgebissen.

Die Frau erlitt einen Schock und musste ärztlich behandelt werden. Die hinzugerufene Polizei hatte daraufhin das Grimmener Ordnungsamt eingeschaltet. Deshalb gab es am Donnerstag eine Anhörung. Aus diesem Gespräch resultiert, dass die Ordnungsbehörde den Maulkorb und Leinenzwang auf Grundlage der Hundehalterverordnung verfügte. Das Verfahren sei damit jedoch noch nicht beendet, informiert Claudia Haiplick.

Bürgermeister: Es geht um treue Wegbegleiter

„Der Vorfall ist sehr, sehr schlimm“, sagt Grimmens Bürgermeister Marco Jahns (CDU), der selbst zwei kleine Hunde besitzt. In der Stadtverwaltung habe er zufällig die 87-jährige Dame getroffen, die dort die Hundemarke ihres kleinen Lieblings abgeben wollte. „Für diese Omi ist das ein sehr schmerzhafter Verlust. Sie hat ihren Wegbegleiter in ihrem letzten Lebensabschnitt verloren. Das stimmt mich sehr traurig“, sagt Jahns.

„Grundsätzlich darf so etwas nicht passieren“, sagt der Bürgermeister ganz klar. Jeder müsse seinen Hund so halten, dass der sich nicht losreißen könne. Gleichzeitig räumt er ein, dass man beide Seiten betrachten müsse. Der Grimmener im E-Rollstuhl sei schwer gehandicapt, und auch bei ihm geht es um einen treuen Wegbegleiter, dessen Zukunft nun zur Debatte stand. „Und auch ganz harte, drastische Maßnahmen machen den kleinen Hund nicht wieder lebendig“, merkt Jahns außerdem an.

Für Marco Jahns ist es in Ordnung, dass der Angreifer-Hund bei seinem Besitzer bleibt, der dann aber gewährleisten müsse, dass so etwas nicht wieder passieren kann. Jahns vertraut dabei auf die Entscheidung der Mitarbeiter im Grimmener Ordnungsamt, „die sich dabei an die Gesetzeslage halten“.

Derzeit kein allgemeiner Leinenzwang in Grimmen

Generell gibt es in Grimmen derzeit keinen Leinenzwang, nur für als auffällig eingestufte Hunde. Auf dem Weg sei aber eine Stadtverordnung, nach der ein Leinenzwang in der Stadt Grimmen inklusive aller Ortsteile vorgesehen sei, sagt Haiplick. Darüber entscheiden jedoch letztlich die Stadtvertreter.

