Grimmen

Alexander Riediger aus Rakow in der Gemeinde Süderholz ist am Sonnabend gegen 17 Uhr das passiert, wovor sich wohl jeder Hundehalter fürchtet: seine beiden Hunde sind entlaufen. Drei Tage sind vergangen seitdem er die beiden Hunde der Rasse Deutsches Drahthaar zuletzt gesehen hat. Nun wendete er sich hilfesuchend an die Redaktion der OSTSEE-ZEITUNG. Wer die beiden Flüchtigen, einen Rüden und eine Hündin, gesehen hat, möchte sich bitte dringend bei Herrn Riediger unter der Telefonnummer 0162/ 32 93 135 melden. Allein finden sie wohl nicht mehr nach Hause. Und bei diesem Wetter möchte nicht mal ein Jagdhund die Nacht im Freien verbringen.

Von Carolin Riemer